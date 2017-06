Domeniile in care patronii au platit mai mult la salariile angajatilor in primele 3 luni ale anului 2017

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor: 6,18% fata de triestrul IV 2016 si 17,3% fata de triestrul I 2016.

Hoteluri şi restaurante: 2,41%, respectiv 17,4%

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-7,37%),

Tranzactii imobiliare (-3,23%),

Industria extractiva (-3,95%)

Transport şi depozitare (-2,52%),

Constructii (-1,25%).

În totalul economiri romanesti, in trimestrul I 2017 costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 2,92% faţă de trimestrul IV al anuli 2016 şi de 17,24% faţă de primele trei luni al anului 2016.Scumpirea fortei de munca nu a fost resimtita atat in sectorul privat cat in cel public, salariile bugetarilor fiind majorate, de la jumatatea anului 2016 si din 2017, in educatie sau in alte domenii sub efectul unor acte normatve mai vechi, care fusesera prorogate. Rezultatul: in administraţie publică şi apărare costul orar cu forta de munca (suportat de stat de la contribuabili) s-a majorat in trimestrul I 2017 cu 14,04 fata de trimestrul IV 2016 si cu 21,89% fata de trimestrul I 2016 (forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare). In Sănătate şi asistenţă socială cresterile au fost de 12,66%, respectiv 37,86%, iar in invatamant au fost de 7,25%, respectiv 22,36%.Dar si in sectorul privat a crescut salariul minim pe economie cu 16%, de la 1.250 de lei brut la 1.450 de lei brut, de la 1 februarie 2017.Astfel, in sectorul privat se observa cresteri usoare ale costului orar cu forta de munca in domenii cunoscute pentru utilizarea lucratorilor incadrati su salariul minim sau sezoneri:Cresteri ale costului orar cu forta de munca au fost si inIn schimb au fost domenii in care s-au inregistrat scaderi ale costului cu forta de munca in trimestrul I al anului 2017 comparativ cu precedentele 3 luni:Aceste cresteri de costuri cuprind cheltuielile cu salariul si contributiile sociale.