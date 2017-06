Unde se platesc cele mai mici salarii din Romania

Regiunea București-Ilfov - 3.139 lei

Regiunea Sud - Est -1.974 lei

Regiunea Sud - Muntenia - 2.133 lei

Regiunea Sud-Vest - Olteia - 1980 lei

Regiunea Vest - 2168 lei

Regiunea Nord-Vest- 2031 lei

Regiunea Centru - 2052 lei

Regiunea Nord-Est 1978 lei

Bucuresti - 3207 lei

Cluj - 2504 lei

Timis - 2501 lei

Iasi - 2246 lei.

Constanta - 2108 lei

Brasov - 2194 lei

Sibiu - 2206 lei

Bihor - 1734 lei

Raportul CNP estimeaza ca, in anul 2017 , castigul salarial mediu net pe regiuni va fi urmatorul:Pe judete, daca ar fi sa facem o comparatie intre nodurile antreprenoriale cele mai importante din Romania, municipiul Bucuresti (il punem aici, pentru ca este considerat unitate administrativa echivalenta cu judetul in Romania) este pe primul loc ca nivel salarial suportat de angajatori.Cateva valori:In schimb, judetulva avea cel mai mic salariu mediu net in anul 2017, estimat la, de aproape doua ori mai mic decat in Bucuresti, care este varful pe tara.Pe de alta parte, cei mai multi someri vor fi în Regiunea Sud - Muntenia: 70.000 în 2017. In schimb, cel mai mic număr de șomeri în 2017 va fi în București - Ilfov, 20.000. Rata somajuli in Caitala va fi de numai 1,5%, in timp ce in Regiunea Sud-Vest Oltenia se va atinge 7,4% in anul 2017, cel mai ridicat nivel procentual din tara.Vezi toate datele in raportul Comisiei Nationale de Prognoza din mai 2017:

