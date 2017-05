UPDATE Service-uri independente: Clientii isi vor putea repara masina, pe asigurare, in orice atelier

Camera Deputatilor, ca for decizional, a adoptat marţi, cu 226 voturi „pentru”, 25 de voturi „împotrivă” şi 4 abţineri, proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care le va permite proprietarilor de maşini să fie despăgubiţi indiferent de service-ul în care îşi vor repara maşina, relateaza News.ro. Legea mai are nevoie sa fie promulgata de presdintele Iohannis si publicata in Monitorul Oficial.Reprezentantul service-urilor independente sustine ca politele nu vor avea cum sa creasca din cauza costurilor cu reparatiile, pentru ca acestea reprezinta doar o mica parte din costul total al daunelor.Comisiile de Buget Finante, Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor au votat marti un amendament care permite proprietarilor de masini sa obtina despagubiri daca isi repara automobilul accidentat in orice service, in afara sistemelor de referinta propuse initial de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).Asiguratorii au criticat aceasta modificare, sustinand ca asta ii va obliga sa mareasca tarifele RCA, dar Muntean nu a fost de acord cu acest argument."Din cele aproape 10.000 de serice-uri din Romania, circa 25 au adaosuri comerciale foarte mari. Nu ar trebui, pentru un procent marginal, sa se intervina intr-o piata libera. Costurile cu reparatiile reprezinta doar o mica parte din costurile totale ale daunei. Politele vor creste pentru ca asa vor asiguratorii, nu din aceasta cauza", a declarat Muntean.El sustine ca intre cele trei sisteme de referinta impuse de ASF, care nu-si asumau nicio responsabilitate, existau diferente la evalure si de 50%, iar asiguratorii alegeau cele mai mici preturi, in dauna asiguratilor.Presedintele ASSAI a atras atentia ca, in Romania, manopera reprezinta circa 20% din costul total al unei reparatii, fata de 60% in Germania, in conditiile in care ora de manopera este de aproape zece ori mai ieftina.Muntean considera ca masura prin care utilizarea de piese auto contrafacute la efectuarea de reparatii a devenit o infractiune este una binevenita, in conditiile in care circa o treime dintre piese sunt falsificate.Comisiile au votat marti pentru a pastra, in proiectul legii care reglementeaza asigurarile auto obligatorii RCA, definitia initiala data vehiculului care trebuie sa aiba RCA, fiind excluse bicicletele si carutele, dar au votat pentru ca vehiculele care sunt in proces de inmatriculare sa aiba asigurare.Proiectul legii, in ansamblu, a fost adoptat la final, cu doar trei voturi impotriva si o abtinere, urmand sa ajunga in plenul Camerei.