Modificari cerute de service-uri auto independente la legislatia privind RCA

Service-urile independente au precizat luni ca au cerut aceasta modificare Comisiei de buget-finante a Camerei Deputatilor, inainte votul plenului asupra legii, potrivit unui comunicat remis news.ro.La randul lor, transportatorii au solicitat recent prelungirea perioadei de plafonare a tarifelor RCA dupa data de 18 mai, in conditiile in care o noua lege RCA nu este inca in vigoare si exista pericolul ca preturile sa creasca puternic in viitorul apropiat.Pana in septembrie 2016, termenul de plata a despagubirii a fost de 10 zile, chiar daca acesta era incalcat de cele mai multe ori de catre anumiti asiguratori, potrivit ASSAI."Guvernul Ciolos, odata cu emiterea ordonantei de urgenta a RCA, a facut si un cadou legislativ firmelor de asigurari, prelungind termenul de plata a despagubirii de patru ori, acesta ajungand la 40 de zile. Cine castiga din prelungirea termenului de plata a despagubirii? Asiguratorul sau pagubitul RCA?", a spus presedintele ASSAI, Cristian Muntean.Al doilea articol vizat este cel legat de plata despagubirilor. Potrivit proiectului de lege, "pentru prejudiciile produse bunurilor, despagubirile se stabilesc pe baza preturilor de referinta pe piata la data producerii riscului asigurat". Muntean atrage insa atentia ca, in Romania, nu exista preturi de referinta pentru bunuri si servicii."In mod particular, in domeniul reparatiilor auto, este absolut imposibil sa fie calculat un pret clar de referinta valabil pentru toate unitatile reparatoare, in conditiile in care Registrul Auto Roman are in evidenta peste 9860 de unitati reparatoare autorizate, dintre care 15% se inchid/infiinteaza anual", a declarat Muntean.El mai atrege atentia ca, atunci cand un pagubit trebuie sa primeasca o despagubire, formularile trebuie sa fie clare si sa nu permita interpretari.Consecinta mentinerii acestui articol, potrivit lui Muntean, ar fi aparitia unui blocaj in daca firmele de asigurari ar diminua in mod arbitrar plata despagubirilor.In plus, s-ar prelungi nejustificat de mult timpul de indisponibilizare a autovehiculului in service, iar pagubitul nevinovat de producerea unui accident ar putea fi tras la raspundere pentru diferentele de cost neachitate de catre asigurator.Piata politelor auto obligatorii (RCA) a atins, la sfarsitul primului trimestru al anului 2017, valoarea de 1,06 miliarde lei, nivel similar cu cel consemnat in aceeasi perioada a anului trecut, 1,07 miliarde lei, potrivit datelor ASF. In primele trei luni, pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 3%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, atingand valoarea de 727 lei.Pentru persoane fizice, prima medie anualizata a fost de 533 lei, in timp ce pentru persoane juridice aceasta a ajuns la 1.340 de lei. Numarul contractelor anuale a ajuns, in primele trei luni ale anului, la 1,46 milioane unitati, fata de 1,44 milioane in primul trimestru al anului 2016, cea mai mare pondere fiind reprezentata de politele cu o valabilitate de 6 luni.Totodata, dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale, in primul trimestru din 2017, a crescut cu 48%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pentru pagube materiale a scazut cu 3%. De asemenea, rata combinata a scazut pentru prima data sub pragul de 100%, ajungand la 97%, in scadere de la 106%.In acelasi timp, se observa o concentrare semnificativa la nivelul cotei de piata a asiguratorilor din top, astfel incat primele doua societati concentreaza aproape 60% din portofoliul RCA din Romania. Astfel, liderul pietei, City Insurance, detine 31,6% din piata, iar Euroins detine 27,7%. Asirom, care era liderul pietei dupa primul semestru al anului trecut, este pe locul al treilea, cu o cota de piata de 10,2%. Allianz-Tiriac, care avea cea mai mare cota de piata la finalul anului trecut, se afla pe pozitia 4, cu 8,5%.