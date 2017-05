Propunere: Firmele ar putea acorda angajatilor o durata minima mai mare a concediului de odihna

"Durata minima a concediului de odihna anual este de 25 de zile lucratoare, din care o zi este pentru sarbatorirea zilei de nastere a angajatului, in baza unui acord intre angajator si angajat, dar si cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului Euopean si Consiliului Uniunii Europene" .

O initiativa legislativa de modificare a Codului Muncii prevede introducerea a minimum 25 de zile de concediu pe an pentru angajatii din Romania, fata de 20 de zile cat este limita minima a concediului anual in prezent.Initiativa legislativa vrea sa modifice astel articolul 145, alin. 1 al Legii 53/2003 - Codul muncii:In prezent, Codul Muncii prevede ca "durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare", dar nu este prevazut niciun acord intre angajat si angajator in acest articol de lege.Initiativa legislativa este semnata de 4 senatori PNL: Marius Nicoara, Ion Popa, George Stanga si Catalin Toma. Ei sustin ca propunerea lor va reduce cazurile de suprasolicitare a angajatilor la job, care afecteaza mai ales salariatii din mediul privat."Conform unor studii sociologice de specialitate, in Romania peste 70% din angajatii din mediul privat si peste 40% din salariatii din mediul public (in special in domeniul medical, cercetare, aparare etc) sufera fie de sindromul dependentei de munca (workaholic) sau a suprasolicitarii locului de munca", scrie initiatorul in expnerea de motive la propunerea de lege.

Propunere Lege Concediu by Claudiu on Scribd

3 zile libere pe saptamana

"Art. 112 - (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Aceasta norma a timpului de munca se stabileste, cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene, in functie de raportul contractual dintre angajat si angajator. Ea poate fi si de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe saptamana".

"Art. 113 - (1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 opre pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. Aceasta repartizare a timpului de munca se stabileste in comun acord intre angajator si angajat si poate fi de 10 ore pe zi timp de patru zile, cu trei zile de repaus, dar cu respectarea Directivei 2003/88/CE a Parlamentului Eurpean si Consiliului Uniunii Europene".

"Art. 112 - (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

Art. 113 - (1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus".

O alta initiativa legislativa semnata de cei 4 senatori prevede posibilitatea ca firmele din Romania sa introduca norma de lucru intreaga de 10 ore pe zi, 4 zile pe saptamana.Aceasta propunere vizeaza modificarea a doua prevederi din Codul muncii, astel:In prezent cele doua prevederi din Codul muncii arata astfel:

Propunere Lege-Ore de Lucru by Claudiu on Scribd

Cei 4 senatori liberali considera ca prin propunerea lor ar putea sa creasca productivitatea angajatilor. Si in prezent, in practica se poate aplica un normativ privind timpul de lucru intre angajator si angajat, dar senatorii considera ca "este necesara introducerea acestui aspect si in Codul muncii pentru o legitimare si o sustinere a productivitatii muncii".Initiatorii cred ca absolventii de facultate si persoanele cu varste de 25-40 de ani "sunt extrem de adaptabile" si o sa le fie mai usor sa se integreze in acest program.De asemenea, "persoanele cu familii (1-2 copii) de peste 30 de ani vor accepta acesta transformare ca pe un impuls pentru petrecerea timpului liber pentru o perioada mai indelungata alaturi de cei dragi" - mai cred initiatorii.Senatorii liberali mai arata ca oricum, in prezent, multi dintre salariati raman la lucru si cate 10 sau 11 ore pe zi, fara sa fie platiti in plus.Aceasta initiativa legislativa a fost depusa in Parlament si in legislatura trecuta, insa nu a fost adoptata.Pentru a deveni legi si a se aplica, initiativele legislative au nevoie sa treaca prin cele doua camere ale Parlamentului, sa fie promulgate de presedintele tarii si publicate in Monitorul Oficial.