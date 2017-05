Micii comercianti cer ANAF sa permita vanzarea de pachete de tigari neconforme din stocuri si dupa termen

Potrivit unui comunicat al asociatiei, remis News.ro, micile magazine vor sa isi epuizeze si dupa termenul de 20 mai 2017 stocurile de pachete de tigari fabricate pe vechea legislatie pentru a evita mari pierderi., care transpuune Directiva europeana 40/2014 privnd produsele din tutun, prevede ca doar pana la 20 mai 2017 mai este permisa vanzarea de produse din tutun fabricate si etichetate in conformitate cu prevederile vechii Legi 349/2002."Ca efect al legii, dupa aceasta data nu vor mai putea fi vandute produsele fabricate conform legislatiei anterioare, desi au fost puse pe piata in mod legal si se afla in circuitul comercial. Potrivit Directivei 40/2014, epuizarea stocurilor ar fi trebuit sa se faca intr-un an de zile, dar intarzierea transpunerii acesteia in legislatia nationala (prin Legea 201 din noiembrie 2016 ) a redus perioada la numai sase luni", arata un comunicat al asociatiei, transmis vineri.Potrivit asociatiei, peste 75.000 de magazine din Romania vand in prezent tigari si au stocuri importante de produse din tutun fabricate inainte de data intrarii in vigoare a legii, care nu mai pot fi vandute pana la 20 mai 2017."Aceste produse au fost achizitionate de catre comercianti in mod legal si nu mai pot fi returnate. De asemenea, nici nu vor putea fi distruse fara cheltuieli suplimentare din partea comerciantilor", sustine asociatia micilor comercianti.In cazul in care producatorii ar accepta returnarea produselor, procesul ar presupune o sarcina administrativa suplimentara, care ar ingreuna activitatea comerciantilor, afirma reprezentantii acestora."Pierderile pe care le vom inregistra vor fi semnificative, atat de ordin financiar, cat si administrativ, afectand buna functionare a activitatii membrilor nostri", mai arata asociatia.