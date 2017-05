Legea preventiei, care va ierta firmele de sanctiuni ale ANAF, mai aproape de adoptare

In proiect au fost au fost introduse circa 290 de contraventii care sa fie evitate de firme la primul control, conform propunerii ministerielor avizatoare, iar in sedinta de joi a Executivului prevederile au fost discutate in prima lectura. Reamintim ca in cel mai recent proiect al legii, publicat de ministerul de resort, figurau 333 de sanctiuni contraventionale supuse sistemului de clementa. "Astazi, Ministerul pentru Mediul de Afaceri a primit majoritatea avizelor si a intrat in sedinta intr-o prima lectura. Actul normativ constituie principiile de baza ale codului economic al Romaniei. Este structurat pe doi piloni esentiali si anume crearea cadrului optim de educare si informare a operatorilor economici si identificarea zonei de rezonabilitate in actul de control", a spus Petrescu, citat de News.ro."Legea preventiei va aduce efectul cerut de antreprenori de mult timp, o normalizare a relatiei mediu de afaceri - autoritati de control bazata pe incredere, pe informare si educare, conformare colaborativa, astfel incat impreuna sa contribuim la predictibilitatea si stabilitatea cadrului general de business", a mai afirmat ministrul pentru mediul de afaceri.El a subliniat ca Ministerul pentru mediul de afaceri a integrat propunerile de contraventii venite din partea a peste 17 ministere si agentii care au in prortofoliu organisme cu atributii de control."A fost proiectul de lege ce a avut parte de una dintre cele mai extinse proceduri de consultare publica. Linia de demarcatie a contraventilor care intra sub incidenta legii si faptele care nu pot beneficia de preventie din cauza gradului de pericol social ridicat pe care prezinta este stabilt si asumat exclusiv de fiecare minister in parte".Potrivit acestuia, "sub incidenta acestei legi sunt si fapte care nu se refera la activitati unde intentia de a incalca legea este evidenta si care nu prezinta un grad de pericol social ridicat"."Aceste contraventii sunt din domeniile fiscal, legislatia muncii, agricultura, turism, ape si paduri, protectia mediului, comunicatii, educatie, protectia consumatorului, administratia locala, afaceri interne", a explicat Petrescu."Totodata, operatorul care a fost identificat ca fiind neconform beneficiaza de preventie o singura data pentru oricare dintre contraventii in termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului".