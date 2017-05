Ai angajati cu program partial? Din iunie ai putea plati contributii la nivel de salariu minim brut pe tara

In acest moment, obligatia amintita anterior, este amintita intr-un document mai stufos, numit Programul de Convergenta 2017-2020 care, afirma guvernul, "confirma mentinerea angajamentului Guvernului Romaniei de aderare la Zona Euro".

Programul de convergenta este un document de cateva zeci de pagini elaborat anual de guvern; elaborarea sa face parte din calendarul de obligatii pe care Romania le are pentru coordonarea politicilor economice si bugetare cu cele ale Uniunii Europene.

Pe scurt descris, documentul arata autoritatilor europene ce se intampla anual in economie - mai ales in ce priveste bugetul si indicatorii macroeconomici - si ce masuri isi propun sa adopte autoritatile de la Bucuresti pentru ca economia Romaniei sa se apropie de cele ale tarilor din UE.

Programul de convergenta a fost aprobat in Guvern printr-un Memorandum

majorarea cu 1% - tot de la 1 iunie 2017 - a accizei la tigarete

modificarea regimului metalelor pretioase (marca de garantie va fi aplicata doar de catre ANPC si nu de producatorii interni, importatori sau negustorii cu amanuntul

statul va continua sa ceara plata a minim 90% dividende din profitul intreprinderilor unde este actionar.

Daca se va aplica, obligatia de a plati contributii la nivelul salariului minim brut pe tara (1450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, in medie pe luna, de la 1 februarie 2017) va obliga angajatorii care au salariati platiti doar part-time sa-si modifice - semnificativ in unele cazuri - bugetele de cheltuieli cu salariile.Indiferent daca salariatul lucreaza, sa zicem, 2 ore sau 4 ore pe zi, cata vreme salariul sau pentru programul partial de lucru este mai mic decat salariul minim brut pe tara si salariatul nu are un alt contract de munca, cu norma intreaga, angajatorul va fi obligat sa achite contributii cat pentru un salariu minim brut.In acest moment, reglementarile de pe piata muncii permit ca un angajat sa poata fi angajat cu minim 1 ora pe luna. Firme care se ocupa de formalitatile privind angajatii, cum este de pilda, inregistrarea contractelor - cu norma de lucru partiala sau integrala - in sistemul de evidenta REVISAL, spun ca sunt multe cazuri in care patronii angajeaza cu 4 ore pe zi: angajatorul achita contributii mai mici iar angajatul este totusi asigurat in sistemul de sanatate.Daca obligatia de achitare a contributiilor la nivelul salariului minim brut se aplica doar angajatorilor, un calcul rapid ar arata in felul urmator:Salariu minim brut1450 leiSalariu minim brut363 leiIn Programul de convergenta de anul acesta, noua masura este pomenita chiar la inceputul unui paragraf descris ca, alaturi de, spre exemplu:Tot in document, Guvernul spune ca daca masura se aplica, bugetul poate incasa, in plus, 620 de milioane de lei in 2017 si 1,33 miliarde lei in 2018.Statistici privind numarul contractelor de munca, inregistrate la 31 decembrie 2016. Sursa: Ministerul Muncii (captura foto).In tabel nu sunt evidentiate, separat,contractele de munca partiale. Este posibil ca, din totalul de pe coloana "timp partial" unele contracte sa nu intre sub incidenta noii obligatii, daca angajatii mai au si un contract cu norma intreaga.