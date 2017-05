DOCUMENT Modificare importanta pentru antreprenori, propusa: Mai multe firme in apartament, mai multe SRL-uri cu acelasi asociat unic

O singura persoana fizica va putea avea mai multe firme ca asociat unic





Mai multe firme in acelasi imobil, indiferent de numarul incaperilor

Mai putine documente la inmatricularea firmei

Sediul social in apartament, fara aviz de la comitetul de bloc

Pe scurt, "propunerea legislativa are in vedere inlaturarea obstacolelor din calea infiintarii de noi intreprinderi prin usurarea proceurilor si conditiilor de inregistrare a sediului social si eliminarea restrictiei persoanelor fizice si juridice de a nu mai fi asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata" - sustin cei 34 de parlamentari semnatari de la USR, PSD, ALDE si PNL, in expunerea de motive la initiativa lor legislativa.Propunerea legislativa pentru modificarea Legii societatilor 31/1990 prevede o serie de inlesniri pentru antreprenori si firme:Propunerea de lege prevede aiciart. 14 din Legea 31/1990. Acest articol, care ar urma sa se abroge, prevede in prezent:(1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.(2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.(4) Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.Practic, propunerea de lege prevede ca intr-un apartament sa iti poti deschide sediile sociale ale mai multor firme, indiferent de numarul camerelor, sau ca intr-o camera sa ai mai multe sedii sociale de firme.Propunerea de lege prevede aicialiniatului 4 al art. 17 din Legea 31/1990, care in prezent limiteaza numarul firmelor care pot fi gazduite intr-un imobil: "(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare".Pe cale de consecinta (dupa abrogarea aliniatului de mai sus din legea in vigoare), propunerea legislativa va maisi doua prevederi din aliniatul 3 al art. 17 din legea 31/1990, care in prezent complica inmatricularea unei firme:"La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4)".Astfel, Art. 17, alin 3 din Legea 31/1990 ar urma saca obligatie urmatoarea procedura:In fine, o alta modificare prevede ca o firma isi va putea face sediul social intr-un apartament fara sa fie nevoie de avizul comitetului executiv al asociatiei de proprietari din cladirea (blocul) respectiva,. Pentru aceasta, administratorul firmei va trebui sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca nu are activitate la sediul social.Astfel, propunerea legislativa din Parlamentla Legea 31/1990, art. 17, un nou aliniat, 6:Nu este insa clar daca va mai fi nevoie in continuare de acordul vecinilor pentru sediul firmei in apartament, avand in vedere ca in prezent Legea 230/2007 a asociatiilor de proprietari prevede la art. 42:"Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii".

Cine semneaza propunerea de lege: USR, PNL, PSD, ALDE

Propunerea legislativa a fost inregistrata la Senat pe data de 3 mai 2017. Drumul pana la a deveni lege si a intra in vigoare este insa destul de lung: trebuie sa treaca prin comisiile competente ale Senatului, sa primeasca vot in plen, sa treaca prin comisii si la Camera Deputatilor si sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor. Ulterior, e nevoie de promulgarea de catre presedintele Iohannis si de publicarea legii in Monitorul Oficial.In plus, Guvernul va trebui sa emita norme de aplicare in termen de 60 de zile de la intrarea legii in vigoare.Propunerea legislativa este initiata de deputatul USR Claudiu Nasui, insa a obtinut semnaturi de la alti 33 de parlamentari de toate culorile politice. Printre acestia ii regasim parlamentari de la putere, precum fostul ministru al economiei si finantelor Varujan Vosganian (senator ALDE) sau deputatul PSD Sorin Lazar.De asemenea, de la opozitie au semnat initiativa parlamentari ca: deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, presedintele USR, Nicusor Dan, deputatul USR Catalin Drula, fost consilier de stat al ex-premierului Dacian Ciolos, deputatul PNL Bogdan Hutuca.

Initiatorii isi justifica propunerea legislativa prin faptul ca, in prezent, legea 31/1990 ar fi prea restictiva pentru antreprenorii din Romania."In forma sa curenta, legea societatilor comerciale pune mai multe obstacole in calea infiintarii de noi societati. Astfel, initiativa privata, de care este mare nevoie in Romania, este descurajata inca din fasa" - sustin parlamentarii.Potrivit acestora, in forma legii in vigoare birocratia poate fi ocolita de catre antreprenori, dar folosit anumite artificii legale."In momentul de fata, aceasta birocratie poate fi ocolita prin diverse mijloace juridice, cum ar fi apelarea la servicii de gazduire de sediu social virtual sau participarea la actionariat cu alte firme co-detinute. Insa toate aceste tertipuri fac viata intreprinzatorilor romani grea, in mod inutil" - spun parlamentarii in expunerea de motive la propunerea legislativa.Daca legea va fi adoptata si va intra in vigoare, initiatorii sustin ca va conduce la "cresterea numarului societatilor si a initiativelor antreprenoriale, fara efort suplimentar din partea statului".