Top negru: Romania, tara UE cu cea mai mare rata a accidentelor de munca fatale

Potrivit sursei citate, in anul 2014, Romania a inregistrat o rata de 7,1 accidente de munca fatale, la 100.000 de lucratori. Romania este urmata in clasamentul negru al ratelor de accidente fatale de munca de Letonia (6), Lituania (5,6), Bulgaria (5,4).Cele mai scazute rate de accidente fatale au fost inregistrate in Olanda (1 accident fatal la suta de mii de lucratori), Grecia (1,2), Finlanda (1,2 - in anul 2013), Germania (1,4), Suedia (1,5), Marea Britanie (1,6).Media Uniunii Europene a fost de 2,3 accidente la suta de mii de lucratori, in anul 2014, potrivit acelorasi date.Accidentele fatale de munca sunt considerate cele care au condus la moartea victimei intr-o perioada de cel mult 1 an de la intamplare.Eurostat a publicat aceste date cu ocazia Zilei Sigurantei in Munca, o campanie anuala, internationala de promovare a conditiilor de lucru sigure, sanatoase si decene, care se tine pe 28 aprilie.