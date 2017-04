Patronatele textilistilor se opun unei noi majorari a salariului mimim

1.450 lei in 2017,

1.550 lei in 2018,

1.650 lei in 2019,

1.750 lei in 2020.

Asociatia textilistilor avertizeaza intr-un comunicat ca o noua crestere a salariului minim brut pe economie ar putea duce la inchiderea unor fabrici si la "concedieri masive"."Continuarea cresterii minimului pe economie ii obliga pe angajatori sa reduca din beneficii (tichete, transport, bonificatii) , sa opereze concedieri masive sau chiar sa inchida fabrici, aspecte ce nu sunt in beneficiul muncitorilor care vor ramane fara locuri de munca, cu atat mai putin in beneficiul statului roman care nu va mai incasa taxe si impozite, ba mai mult decat atat, va fi nevoit sa suporte indemizatii de somaj, indeminizatii sociale", se afirma intr-un comunicat transmis Hotnews.ro.Patronatele, care afirma ca reprezinta interesele a peste 180 de firme din industria textilelor, sustin ca vor avea de suferit in urma Brexit, avand in vedere ca majoritatea contractelor pentru fabricile de confectii sunt cu clienti din Marea Britanie. Potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Industriei Textilelor, un salariat din trei si-ar putea pierde locul de munca, daca autoritatile nu vor lua nici o masura, iar fabricile din Romania ar putea migra catre Bangladesh, Indonezia sau Turcia. Unul dintre argumentele invocate de patroni pentru sprijin din partea statului este "ponderea insemnata in exportul economiei nationale" si ceea ce comunicatul numeste "dezechilibrul valutar creat de Brexit".Patronatele au alcatuit o lista cu 9 propuneri de sprijinire a sectorului textilelor prima fiind "stabilizarea salariului minim pe economie la nivelul actual". "Salariul minim real a crescut intr-un ritm mult mai accelerat decat productivitatea orara a muncii, aspect cu un impact negativ asupra afacerilor din industria usoara care ar putea duce la inchiderea companiilor generand o crestere semnificativa a somajului".Asociatia textilistilor mentioneaza ca argument un studiu publicat de Ministerul Muncii, inca din noiembrie 2016 (studiu invocat si de o alta organizatie patronala, Romanian Business Leaders), in care se afirma ca "o crestere a salariului minim de 10% ar determina scaderea productivitatii muncii cu 2,3%".. Sursa: Ministerul MunciiPe de alta parte, industria textilelor a fost tinta unor critici privind salariile mici si conditiile de munca din fabricile de confectii (in special cele mici) care lucreaza in lohn. Majoritatea angajatilor sunt femei slab calificate, provenite din mediul rural sau din orase slab dezvoltate economiuc si fac fata cu greu ritmului de lucru sustinut.Nivelul scazut al salariiilor este semnalat ca problema in industrie si de Fair Wear Foundation (FWF), una dintre organizatiile care urmaresc si auditeaza conditiile de munca din industria confectiilor in principalele tari prestatoare de lohn. Fundatia este activa si in Romania pentru care ultimul raport publicat este din noiembrie 2016, cu date privind salariile la nivelul anului 2014. La capitolul privind plata salariilor, raportul FWF pentru Romania noteaza, printre altele: ¬In multe cazuri salariatii primesc salariul minim legal la care, uneori, se adauga bonuri de masa ori plati suplimentare modeste. (...) Desi au existat incercari calificare a tinerilor, putini s-au aratat interesati. Tinerii spun ca nu doresc sa lucreze in industria confectiilor din cauza salariilor mici comparativ cu dificultatea muncii¬.Statisticile Uniunii Europene arata ca Romania este penultima (inaintea Bulgariei) in ce priveste atat productivitatea orara a muncii cat si nivelul salaruiului minim. Studiul amintit anterior, realizat de Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS) mai spune, printre altele, ca pentru firmele in care salariul minim depaseste 60% din castigul mediu brut, "orice crestere viitoare a salariului minim reprezinta un risc major de competitivitate".La finalul lunii februarie, sindicatele si oficiali ai Ministerului Muncii au discutat variante de majorare a salariului minim pe economie, din 2018, fara sa ajunga insa, pana acum, la un acord.Variantele de majorare vehiculate au fost cu salarii minime diferite in sectorul public fata de cel privat (1750 de lei la stat si 1550 de lei in sectorul privat), respectiv acelasi salariu minim in ambele sectoare (1550 de lei sau 1650 de lei).La salariul minim brut pe economie de 1.450 de lei, patronul plateste, cu tot cu contributiile sociale cuvenite angajatorului, 1.783 de lei iar salariatul incaseaza o leafa neta de 1.065 de lei.Majorarea salariului minim este una din masurile promise de principalul partid aflat la guvernare, PSD. Potrivit, programului de guvernare 2017-2020, nivelul salariului minim brut in Romania, in urmatorii 4 ani, va fi:Daca se respecta calendarul din program, salariul minim din 2018 ar urma sa fie majorat cu 100 de lei, la 1550 de lei brut.Pe langa stabilizarea salariul minim la nivelul actual, patronatele textilistilor mai propun impozitarea progresiva pe veniturile salariale in cinci trepte, intre 3% si 16%, reforma scolilor profesionale si programe de reorientare profesionala, programe de finantare pentru fabricile si atelierele de confectii textile fara datorii la stat , fonduri de dezvoltare pentru retehnologizare, sustinerea exportatorilor din sectorul confectiilor textile si masuri de eliminare a muncii la negru.