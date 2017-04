Harta: Consultantii fiscali calificati sunt de aproape 9 ori mai putini decat ar fi nevoie pentru noul impozit pe gospodarie. 

gospodarii private (de exemplu, o persoana singura sau o familie cu sau fara copii)

gospodarii colective sau institutionale (de exemplu, camine pentru persoane in varsta, camine scolare ori chiar inchisori sau unitati militare)

“Un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, care, în mod obişnuit, locuiesc împreună, au în general legături de rudenie şi se gospodăresc (fac menajul) în comun, participând integral sau parţial la bugetul de venituri şi cheltuieli al gospodăriei.

După caz, membrii gospodăriei lucrează împreună terenul sau cresc animale, consumă şi valorifică în comun produsele obţinute.

Gospodăria poate fi compusă şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc împreună şi au buget comun (subl. red).

(subl. red). Persoanele care nu aparţin de altă gospodărie şi care locuiesc şi se gospodăresc singure se consideră gospodării formate dintr-o singură persoană.”

mai bine de jumatate sunt gospodarii in municipii si orase: 4,2 milioane

restul sunt gospodarii in comune si sate: aproape 3,3 milioane

aproape 7 milioane de gospodarii sunt ale proprietarilor de locuinte

sunt ale proprietarilor de locuinte in jur de 250.000 sunt gospodarii de chiriasi

Bucurestiul, de pilda, numara peste 770.000 de gospodarii, majoritatea covarsitoare fiind ale proprietarilor

cele mai multe gospodarii sunt formate din una, doua sau trei persoane

restul sunt gospodarii care stau in locuinte gratuite sau sunt in alte situatii

Potrivit Ministrului de Finante, Viorel Stefan, pentru introducerea noului impozit pe venitul global ar fi nevoie de 35.000 de consultanti, platiti de stat sa asigurare consultanta gratuita pentru depunerea declaratiilor de impozit si pentru plata taxelor.Asa cum a fost anuntata, eventuala introducere, din 2018, a unui nou sistem de impozitare ar presupune modificarea din temelii a taxarii veniturilor persoanelor fizice. In primul, rand ar fi vorba despre impozitarea pe venitul global al gospodariilor, mod taxare care nu a mai fost aplicat in Romania.PSD mentioneaza acest lucru in programul de guvernare 2017-2020 adaugand ca declaratia de impozit pe venitul gospodariei “va avea ca baza de plecare declaratia de patrimoniu ce se va depune o singura data, in aceleasi conditii precum declaratia de venit global”Apoi ar fi scaderea cotei de impozitare la 10%, cu acordarea, practic, a unei deduceri de 2000 de lei (impozit zero pentru veniturile sub aceasta suma).In fine, s-ar mai aplica o serie de deduceri, demonstrabile cu documente fiscale (chitante, facturi) pentru cheltuieli precum cele pentru sanatate ori educatia copiilor.Cu aceste deduceri, oficiali ai guvernului estimeaza ca vor fi scoase la lumina si aduse in vistieria statului castiguri din economia nefiscalizata. “Daca vom scoate doar 2% din economia subterana vom avea cele 16 miliarde pentru majorarile de salarii si pensii” afirma ministrul muncii, Olguta Vasilescu.Din ce declara ministrul finantelor, cel putin doua noutati ar fi de privit cu mare atentie: una este taxarea pe “venitul globalizat al gospodariilor”. Romania a mai avut sistem de impozitare pe venitul globalizat – dar nu pe gospodarie, ci individual -, pana in 2005 cand a guvernul de atunci a introdus asa numita “cota unica” de 16% pe venituri.“Gospodarie, in spiritul viitoarei legi, din perspectiva fiscala, inseamna un grup de persoane care pot sau nu sa fie rude, dar gospodaresc impreuna si atunci, este explicatia ministrului de finante.In terminologia Uniunii Europene, gospodaria este definita, in scop statistic, drept “o unitate care este formata fie dintr-o persoana care locuieste singura fie un grup de persoane, nu neaparat rude, care locuiesc in comun, la aceeasi adresa, se gospodaresc la comun si impart cheltuielile pentru nevoile zilnice.In acceptiunea statistica a UE, exista:Daca ne oprim doar la gospodariile private, acestea pot fi formate dintr-o singura persona sau dintr-un grup de persoane care impart aceeasi unitate locativa (stau in aceeasi locuinta) fara ca sa fie, neparat rude.Iata cum e definita gospodaria in statistica romaneasca:Ultimul recensamant realizat in 2011 de Institutul national de Statistica a inventariat aproape 7,5 milioane de gospodarii in Romania.Ministrul Finantelor, Viorel Stefan declara ca “ar fi fezabil” ca un consultant fiscal sa se ocupe, in medie, de 200 de gospodarii. La 7,5 milioane cate sunt inventariate statistic ar fi nevoie de 37.000 de consultanti (sau consilieri) fiscali din care cam 21.000 in municipii si orase si vreo 16.000 in comune. Numai in Bucuresti, de pilda, ar fi nevoie de 3800 de consultanti fiscali.Harta cu necesarul de consultanti fiscali pe judete: la baza hartii este stratul ce indica numarul gospodariilor pe judete (culoare mai intensa inseamna gospodarii mai multe). Cu buline este reprezentat numarul estimat de consultanti pe fiecare judet. Click pe al doilea buton de control pentru vizualizare pe ecran intreg (recomandat pentru desktop).Citam din nou din programul de guvernare: “Pe lângă rolul de a completa și depune declarațiile,, către administrațiile și instituțiile publice centrale și locale. Această măsură va duce la eliminarea ghișeelor pentru persoane fizice din țară, din cadrul tuturor instituțiilor publice din România. Selectarea și pregătirea celor care doresc să devină consultanți fiscali se vor face etapizat, până cel târziu la 1 decembrie 2018, atunci când, pe modelul din SUA, fiecare român va beneficia de suportul unui astfel de consultant”.E limpede ca introducerea noului sistem ar pune, destul de rapid, doua mari probleme organizatorice: angajarea masiva, in timp scurt la o asemenea scala, a unor oameni calificati si repartizarea corespunzatoare, geografic. Numai pentru gospodariile din comune si sate ar fi nevoie de peste 16.000 de consultanti. “Arondarea”, luarea in evidenta, informatizarea sunt deasemenea, eforturi logistice (doar o parte) de anvergura si vor presupune cheltuieli publice suplimentareApropo de bani: consultantii fiscali, mai spune ministrul finantelor, “vor avea si un onorariu tentant ca sa ii determine sa plece din zona privata inspre zona de stat.in functie de numarul de gospodarii cu care lucreaza. (…) E o suma importanta”. Un calcul rapid arata ca cei 10.000 de lei (pe an, probabil, devreme ce declaratiile se depun anual), in medie, proveniti de la 200 de gospodarii (tot in medie) ar insemna 50 de lei pe gospodarie consiliata, bani platiti de stat. Invers calculat, bugetul public ar cheltui minim 350 de milioane de lei, plata consultantilor.Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali, Dan Manolescu a declarat pentru Hotnews ca introducerea notiunii de “impozit pe gospodarie” ar putea crea o serie de complicatii. “Daca tot se discuta despre impozitare globala, ar fi fost mai simplu sistemul aplicat in anii 2000”. Nu e clar cum e privita fiscal gospodaria, cum se va declara patromoniul. Nu stim vreo tara in care statul sa plateasca serviciile de consultanta pentru obligatiile contribuabililor. Tehnic vorbind, noi ne asteptam ca atunci cand se discuta o masura noua autoritatile sa ia in calcul ce castiguri sunt si ce costuri. Am avut o serie de discutii legate de modul in care consultantii fiscali independenti ar putea sa preia o parte din presiunea pe aparatul fiscal dar nu am discutat despre astfel de notiuni si nici despre un numar atat de mare de consultanti. Suntem atenti la discutiile din spatiul public dar, deocamdata sunt prea putine informatii” a spus presedintele CCF.Potrivit datelor transmise de Camera Consultantilor Fiscali , la solicitarea Hotnews.ro, in Registrul Consultantilor Fiscali si al Societatilor de Consultanta Fiscali sunt activi in acest moment 4135 de consultanti fiscali independenti calificati din 5502 inregistrati in total. La acestia se adauga peste 400 de societati de consultanta fiscala.Pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sunt 10 acte normative care se refera la reglementarea activitatii consultantilor fiscali independenti.Profesia de consultant fiscal independent si activitatea de consultanta fiscala independenta au fost prima data reglementate in 2001 printr-o ordonanta de urgenta aprobata la vremea respectiva de guvernul format de PDSR (acum, PSD) condus de Adrian Nastase.Ordonanta 71/2001 este practic actul normativ fondator care, din acel moment, a fost modificat prin alte 9 acte normative (legi sau ordonante de urgenta), ultima in 2015. Pentru punerea in aplicare a reglementarilor profesiei cu toate modificarile survenite in timp au fost elaborate alte 6 norme si regulamente.Pe scurt, din reglementarea profesiei, rezulta ca un consultant fiscal independent acorda asistenta fiscala firmelor si persoanelor fizice inclusiv in cee ace priveste intocmirea declaratiilor fiscale (referirea expresa la intocmirea declaratiilor fiscale a fost introdusa incepand cu 2015).Breasla consultantilor fiscali independenti este reprezentata de Camera Consultantilor Fiscali (CCF), iar cei care vor sa devina consultant fiscali cu cate in regula trebuie sa indeplineasca o serie de conditii sa ia examentul de promovare in profesie si sa respecte norme si reguli aprobate de CCF. Consultantul fiscal independent poate fi o persoana sau o firma.E, de asemenea, reglementata calitatea de consultant fiscal asistent pentru care conditiile de admitere in profesie cer o experienta profesionala mai redusa decat in cazul consultantului fiscal “plin”.Exista un Registru al Consultantilor fiscali, atat persoane cat si firme pe care Camera Consultantilor Fiscali este obligata sa-l faca public si sa-l actualizeze permanent.