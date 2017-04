TOP ​Eurostat: Salariile si alte costuri cu forta de munca au crescut brusc, dar tot mici sunt in Romania

Italia : 27,8 euro in anul 2016, in scadere cu 0,8% fata de anul 2015. 27,4% din costul cu forta de munca a fost partea non-salariala in anul 2016.

: 27,8 euro in anul 2016, in scadere cu 0,8% fata de anul 2015. 27,4% din costul cu forta de munca a fost partea non-salariala in anul 2016. Spania : 21,3 euro in anul 2016, in crestere cu 0,4% fata de 2015. Partea non-salariala a fost 25,3% din costul orar in 2016.

: 21,3 euro in anul 2016, in crestere cu 0,4% fata de 2015. Partea non-salariala a fost 25,3% din costul orar in 2016. Marea Britanie : 26,7 euro in anul 2016, in scadere de 10,1% fata de 2015 - cea mai brusca depreciere din Uniunea Europeana. Costurile non-salariale au reprezentat numai 16,5% din costul cu forta de munca in anul 2016.

: 26,7 euro in anul 2016, in scadere de 10,1% fata de 2015 - cea mai brusca depreciere din Uniunea Europeana. Costurile non-salariale au reprezentat numai 16,5% din costul cu forta de munca in anul 2016. Franta : 35,6 euro in anul 2016, in cresetere cu 1,5% fata de anul 2015. Partea non-salariala a rerezentat 33,2% din costurile cu forta de munca in 2016.

: 35,6 euro in anul 2016, in cresetere cu 1,5% fata de anul 2015. Partea non-salariala a rerezentat 33,2% din costurile cu forta de munca in 2016. Germania: 33 de euro in anul 2016, in crestere cu 2,5% fata de anul 2015. Partea non-salariala a fost 22,4% din cost.

Costurile cu forta de munca pe domenii

Datele Eurostat exclud administratia publica si agricultura si se refera la costul cu forta de munca care include salariul si costuri non-salarile, cum ar fi contributiile sociale pe partea angajatorului.In anul 2016, in, costul mediu orar cu forta de munca a fost de 5,5 euro, din care 19,9% reprezinta costurile non-salariale.Practic, Romania a fost pe penultimul loc in Uniunea Europeana, doar inaintea, care a avut un cost orar mediu cu forta de munca de 4,4 euro, din care numai 15,8% reprezinta costurile non-salariale.Astfel, Romania ramane jos cu costul fortei de munca, desi a cunoscut cea mai accelerata crestere din Uniunea Europeana: 11,6% in anul 2016 fata de 2015.A doua crestere procentuala din UE a fost in Bulgaria: 7,8% in anul 2016 fata de 2015.In, costul orar mediu cu forta de munca a fost de 8,3 euro (din care 23,6% reprezinta costurile non-salariale) in anul 2016, in crestere cu 4,6% fata de anul 2015.Firmele din Romania, de toate nivelurile, trebuie sa se lupte si cu cele din alte tari ale Uniunii Europene pentru a gasi si a-si pastra angajati performanti.Dintre destinatiile externe prefereate de forta de munca din Romania, mentionam urmatoarele evolutii ale costului orar mediu:In ansamblu,avut un cost mediu orar cu forta de munca de 25,4 euro in anul 2016, in crestere cu 1,6% fata de anul 2015, mai arata datele Eurostat.De asemenea, potrivit Eurostat, si in trimestrul al IV-lea al anului 2016 Romania a cunoscut cea mai mare brusca majorare a costului orar mediu cu forta de munca din Uniunea Europeana: 12,3% in plus fata de ultimele 3 luni ale anului 2015.Pe sectoare ale economiei, in Romania,au cele mai ridicate costuri orare medii cu forta de munca: 6 euro, in anul 2016.Pe locul al doilea, cu 5,7 euro, vine, adica domenii ca invatamant, sanatate, spectacole, arte, recreere etc.Pe pozitia a treia este, cu 5,1 euro, iar pe locul al patrulea vine domeniul, cu 4,3 euro - cost orar mediu cu forta de munca in anul 2016.Reamintim ca de la 1 februarie 2017 Guvernul a majorat salariul minim brut pe economie de la 1.250 de lei la 1.450 de lei. La un salariu minim brut pe economie de 1.450 de lei, patronul suporta , cu tot cu contributiile sociale de pe partea angajatorului, 1.783 de lei (fata de 1.538 de lei, cum era inainte), iar salariatul primeste o leafa neta de 1.065 de lei (fata de 925 de lei in inainte), luand in calcul actualul nivel al contributiilor.Aceasta a fost a doua majorare a salariului minim pe economie in mai putin de 12 luni. In mai 2016 salariul minim brut a crescut cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.