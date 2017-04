Statul spune ca redus ajutorul de motorina pentru fermieri ca urmare a rducerii accizelor

Citeste mai multe despre: fermieri • ajutor motorina

Potrivit MADR, rata standard a accizei pentru anul 2017 , de 1518,04 lei/1000 litri, este cu 20% mai mica fata de anul 2016.Intrucat rata redusa a accizei a ramas aceeasi, respectiv de 99,498 lei/1000 litri (calculata dupa formula 21 euro/1000 x 4,7380 lei = 99,498 lei/1000 litri, potrivit prevederilor Directivei 96/2003/CE), diferenta dintre rata standard si rata redusa este mai mica in 2017 decat in 2016.Ca atare, si valoarea nominala a subventiei va scadea de la 1,7975 lei/litru motorina la 1,4185/litru motorina, subliniaza MADR.Astfel, aceasta reducere a cuantumului nominal a sustinerii financiare pe care o acorda Ministerul Agriculturii este rezultatul aplicarii prevederilor Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, in contextul mentinerii cotei reduse de acciza la nivelul de 21 de euro, potrivit Directivei 96/2003/CE, mai arata sursa citata.