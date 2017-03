Guvernul a majorat tarifele de publicare a actelor in Monitorul Oficial, inclusiv pentru firme

Conform hotararii de guvern Hotărârea 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, care a fost publicata in Monitorul Oficial pe 30 martie, tarifele pentru publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 si a actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației se majoreaza de la 104 lei pe paina de manuscris la 122 de lei.Aici intra documentele publicate de firme in partea a IV-a a Monitorului Oficial si cele publicate de societatile cooperative in partea a VII-a.Tarifele includ taxa pe valoare adaugata (TVA).