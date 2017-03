Proiect Legea Preventiei: Cum vor putea antreprenorii să evite sancțiunile de la ANAF sau Inspectia Muncii. LISTA celor 333 de abateri care nu se vor mai sanctiona din prima

Printre prevederile proiectului Legii preventiei se numara:

"Termen de remediere – perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice, stabilită de comun acord, de către agentul constatator împreună cu contravenientul, pentru faptele constatate, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; termenul de remediere nu poate fi modificat".

"În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, la prima constatare sau în condițiile prevăzute la art. 9, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare".

"Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații:

"Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii, inclusiv din cele prevăzute în anexa nr. 1 (lista celor 333 de articole de legi privind abateri - n.r.) la prezenta lege, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal la care se anexează, după caz, un plan de remediere".

"Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile" privind perioada de remediere.

"Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi este nul de drept".

"Contravenientul beneficiază de măsurile" privind perioada de remediere "o singură dată pentru oricare dintre contravențiile menționate în anexa nr. 1, în termen de 3 ani de la data aplicării sancțiunii avertismentului".

"În cazul în care, după ce a beneficiat de măsurile" privind perioada de reedere "contravenientul săvârşeşte din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor".

"Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare și ghiduri și/sau să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

"Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi cooperaţiei în ceea ce privește aspectele menționate" anterior.

"Instituțiile publice și instituțiile publice locale cu atribuții de control, pe domeniile de competență, au obligația să îndrume operatorii economici, persoanele fizice, instituțiile publice, respectiv instituțiile publice locale pentru aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale care fac obiectul activității de control".

Pe scurt, proiectul legii preventiei ofera firmelor gasite in neregula un termen de pana la 90 de zile pentru a remedia, dar vor putea beneficia de pasuire numai o data in 3 ani.Astfel, la prima abatere prevazuta in sfera Legii preventiei, agentul constatator da numai un avertisment si face un plan de remediere. Abia dupa termenul de gratie de pana la 3 luni, va repeta controlul si, daca va constata abaterea, abia atunci va aplica sanctiunea. In caz contrar, sanctiunea va fi lovita e nulitate.Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, tel: 0212025151 sau la urmatoarea adresă de email: dezbateri.publice@imm.gov.ro, până la data de 01.05.2017, ora 20:00.Dupa incheierea consultarii publice, ministerul trebuie sa promoveze in Guvern proiectul de lege, iar dupa aprobarea de catre Executiv, textul va merge la Parlament. Mai departe daca va trece de Legislativ, va avea nevoie sa fie promulgat de catre presdintele Iohannis si publicat in Monitorul Oficial.a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă".- drepturile și obligațiile acestor autorități în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și privind drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;- legislația în vigoare privind activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor;- legislația în vigoare care reglementează faptele contravenționale pe care autoritatea publică respectivă este competentă să le constate și pentru care este competentă să aplice sancțiuni, indicând distinct lista contravențiilor și a sancțiunilor contravenționale și/sau a altor măsuri administrative aplicabile acestora".





Resurse utile:





Citeste si: