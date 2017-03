Impozitul specific pentru baruri, restaurante, cazare, explicate de consultantul Cristian Rapcencu

"Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități.

Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din lege, se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, intră în sistemul de impozit specific unor activităti începând cu 1 ianuarie 2017".

Reamintim ca, anul trecut, Parlamentul a adoptat Legea 170/2016, prin care trec de la impozitul pe profit la impozit specific afacerile din anumite domenii (coduri CAEN):- 5510-"Hoteluri si alte facilitati de cazare similare"- 5520-"Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata"- 5530-"Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere"- 5590 -"Alte servicii de cazare"- 5610-"Restaurante"- 5621-"Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente"- 5629-"Alte servicii de alimentatie n.c.a."- 5630- "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".se calculeaza dupa formule care tin seama de suprafata si de amplasament.Reamintim ca, in forma finala, legiuitorii au adaugat elemente de exceptare a microintreprindrilor de la plata acestui impozit, acestea urmand sa plateasca mai departe impozitul pe venit. Facem precizarea ca ne referim la microintreprindere in acceptiunea Codului fiscal, privind plafonul de 500.000 de euro (din februarie 2017) - cifra de afaceri pana la care se plateste impozit pe venitul microintreprinderii (de 1% sau 3%, in functie de numarul de angajati), ci nu impozit pe profit (16%). Inainte de februarie 2017, plafonul era de 100.000 euro cifra de afaceri.Mai departe, proiectul de norme de aplicare , emis recent de Ministerul Finantelor precizeaza:Cel mai neplacut este faptul ca va trebui sa ne descurcam cu un regim mixt de impozitare in cazul in care o societate desfasoara si activitati de natura restaurant, bar, hotel, pensiune si alte activitati care nu fac obiectul Legii 170/2016. Cheltuielile suportate trebuie alocate pe cele doua tipuri de activitati, iar stabilirea cheilor de repartizare poate fi considerata o misiune destul de dificila in cazul multor entitati. Cine garanteaza ca acest mecanism de repartizare a cheltuielilor va fi agreat si de inspectorii fiscali la un eventual control. Ramane de vazut fiecare dintre noi cum isi va pune in valoare rationamentul profesional.Proiectul de norme de aplicare vrea sa arate ca:Legea 170/2016 se aplica celor care anul trecut erau platitori de impozit pe profit si desfasurau macar una din cele 8 activitati (CAEN) prevazute in lege. Insa, daca la 31 decembrie 2016 o astfel de entitate a obtinut venituri mai mici de 100.000 euro, conform Codului fiscal, aceasta este obligata ca de la 1 ianuarie 2017 sa treaca de la impozit pe profit la microintreprindere si practic NU va aplica Legea 170/2016. Daca in anul 2017 va depasi plafonul veniturilor de la microintreprindere de 500.000 euro, va trece din acel trimestru la impozit pe profit, iar apoi de la 1 ianuarie 2018 va datora impozit specific daca mai desfasoara activitati de natura celor din Legea 170/2016.In cazul in care, la 31 decembrie 2016, o astfel de entitate a obtinut venituri intre 100.001 euro si 500.000 euro, conform Codului fiscal ar fi trebuit sa treaca de la impozit pe profit la microintreprindere cu 1 februarie 2017.Dar, conform Normelor de aplicare a Codului fiscal (care sunt in stadiu de proiect), societatea va trece de la 1 ianuarie 2017 la impozit specific (Legea 170/2016) si nu va deveni microintreprindere de la 1 februarie 2017.Poate intentia era ca aceasta lege sa duca la o simplificare a modalitatii de calcul a impozitului in aceste domnenii de activitate, insa avand in vedere ca majoritatea acestor societati desfasoara si altfel de activitati, vor trebui sa se descurce cu regimul mixt de impozitare (si impozit pe profit si impozit specific).