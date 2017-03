Aproape 2.500 de firme si-au suspendat activitatea, in primele 2 luni ale anului 2017

Bucurestiul a avut cele mai multe firme care si-au suspendat activitatea in ianuarie si februarie 2017, adica 293 de societăți, cu 55,2% mai putine decat in perioada similara a anului trecut.În ceea ce privește numărul dizolvărilor, acesta a coborât cu 44,39% în ianuarie - februarie, la 3.672, tot în București fiind înregistrate cele mai multe cazuri: 762 (-40,61%).De asemenea, 1.165 de societăți au intrat în insolvență în primele două luni ale acestui an, cu 19,71% mai puține față de perioada similară din 2016. Cele mai multe astfel de cazuri au fost înregistrate în municipiul București, respectiv 207, în scădere cu 35,31% față de primele două luni din 2016, urmat de județul Bihor, cu 79 (-17,71%), și de județul Iași, cu 63 (-38,83%).În funcție de sectorul de activitate, cele mai multe insolvențe au fost consemnate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 348, în scădere cu 25,32% față de perioada ianuarie - februarie 2016.