Romanii au platit anul trecut cu cardul taxe si impozite in valoare de 360 de milioane de lei, in crestere cu 50%

Romanii au platit, anul trecut, cu cardul taxe si impozite in valoare de 360 milioane lei (80 milioane euro), in crestere cu 50% fata de anul anterior, datorita dublarii numarului de plati online si a extinderii retelei de acceptare potrivit datelor Visa, citate de agentia News.ro. Romanii au realizat in 2016 peste un milion de plati de taxe si impozite cu cardul, la ghiseele primariilor si online. Anul trecut, una din trei tranzactii de plata a taxelor si impozitelor cu cardul a fost realizata online, in conditiile in care, in urma cu doar sase ani, aceste plati erau aproape inexistente.Peste 370.000 de plati online s-au realizat in 2016, dublu fata de anul anterior, valoarea acestora fiind de 78 milioane de lei.Valoarea medie a unei plati de taxe si impozite cu cardul (cumulat online si POS) a fost de aproape 340 de lei in 2016, de 2,5 ori peste valoarea medie a unei plati cu cardul, care s-a ridicat la circa 140 de lei anul trecut, potrivit datelor publicate de BNR.