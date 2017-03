​DOCUMENT Propunere legislativa: Scutiri de taxe si impozite pentru cazinouri, magazine, pensiuni, energie regenerabila in anumite zone ale tarii

Insulele si afacerile vizate de scutiri de taxe

insule

grinduri

alte suprafete de uscat.

productie energie regenerabila,

turism

agrement

alimentatie publica

comert cu amanuntul

jocuri de noroc

servicii conexe celor de mai sus.





Ce facilitati sunt propuse in initiativa legislativa a lui Serban Nicolae

Antreprenorii vor primi in concesiune de la unitatile administrativ-teritoriale terenurile care intra sub incidenta acestor scutiri de impozite si taxe.

Scutire de la impozitul pe teren si taxa pe teren (datorate autoritatii locale respective). In prezent, sunt scutite de aceste taxe terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice sau agrement. Astfel, initiativa legislativa va extinde scutirea si la terenurile folosite la activitati economice sau agrement.

Barurile si cluburile de noapte, discotecile si cazinourile care vor functiona pe aceste terenuri vor fi exceptate de la impozitul pe profit de 5% prevazut de art. 18 din Codul fiscal. Acest articol 18 din Codul fiscal prevede in prezent: "Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata impozitului in cota de 5% aplicat acestor venituri inregistrate".

Reducerea cu 50% a taxelor si impozitelor locale. Aici legiuitorul foloseste sintagma "Capitolul IX, taxe si impozite locale", dar probabil ar vrea sa se refere la "Titlul IX - ipozite si taxe locale" al Codului fiscal. Aici intra impozitul si taxa locala pe teren, care deja s-ar elimina in totalitate conform prvedderilor anterioare ale propunerii legislative. Ar mai ramane aici sa se injumatateasca impozitul si taxa pe cladire, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale (prevazute toate in Titlul IX a Codului fiscal).

Cazinourile, salile de jocuri de noroc si de bingo si cluburile de poker care vor fuctiona pe aceste terenuri vor beneficia de reducerea cu 50% a taxelor prevazute de Ordonanta de urgenta 77/2009, privid organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. De exemplu, aici ar urma sa intre taxele pentru autorizarea exploatarii jocurilor de noroc, taxele anuale aferente licentelor pentru jocurile de noroc sau taxa de viciu. De exemplu, in anul 2016, taxele de autorizare pentru cazinouri erau de 30.000 de euro pentru cele in afara Bucrestiului si de 60.000 euro pentru cele din Bucuresti. Taxele anuale de licenta erau de 90.000 de euro pentru cazinouri. Taxa de viciu pentru slot machine era de 400 de euro pe an pe aparat.

In privinta taxei pe valoarea adaugata, afacerile de pe terenurile in cauza vor avea regimul teritoriilor aflate in zona vamala a Uniunii Europene, dar care se exclud din teritoriul UE din punctu de vedere al aplicarii TVA (art. 267, alin. 3 din Codul Fiscal).

In plus, autoritatile locale de care apartin terenurile respective vor putea sa acorde si ele alte "masuri stimulative, scutiri si facilitati" afacerilor respective, "in limitele competentelor legale".





De ce vrea Serban Nicolae o astfel de lege?

Oamenii de afaceri care isi vor deschide cazinouri, sali de jocuri de noroc sau de bingo, dar si magazine, pensiuni sau afaceri cu energie regenerabila pe anumite tipuri de insule ori grinduri care acum sunt putin atractive pentru activitati economice vor putea beneficia de scuturi de taxe si impozite, potrivit unei propuneri legislative. Terenurile ar urma sa fie luate in concesiune de catre oamenii de afaceri de la autoritatile locale.Initiativa legislativa "privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu si regim juridic special" a fost inregistrata pe 6 martie 2017 la Senat, de catre senatorul PSD Serban Nicolae, presedintele Comisiei juridice din forul legislativ superior. Serban Nicolae, care este si liderul senatorilor social-democrati, este autor si al unor amendamente privind gratirea persoanelor condamnate pentru coruptie , care au starnit recent controverse.Propunerea legislativa vrea sa introduca scutiri si reduceri de taxe locale si centrale pentru anumite terenuri cu potential de exploatare economica rezultate din actiuni sau modificari naturale ale teritoriului, ori prin lucrari de amenajare hidrotehnica si care fac parte din domeniul public al statului:intra la aceste facilitati terenurile din Biosfera Delta Dunarii, suprafetele inundabile, pamanturile agricole.Activitatile economice care se vor putea autoriza pe terenurile pentru care initiativa legislativa prevede facilitati fiscale sunt:Initiatorul propunerii legislative, senatorul PSD Sereban Nicolae, sustine ca urmareste astfel "dezvoltarea activitatilor economice", "crearea locurilor de munca" si "cresterea veniturilor bugetare" ."In prezent, exista, in zona bazinelor hidrologice, suprafete de uscat rezultate fie prin efectul actiunii naturale a apei si solului (depuneri de aluviuni, alunecari de teren, viituri etc.), fie prin efectul unor lucrari de amanajare hidrotehnice (indiguiri, baraje, lacuri de acumulare, desecari, devieri si sistematozari de cursuri de apa etc.)" - da initiatorul cateva exemple de terenuri care pot intra in zona acestor scutiri.El subliniaza ca "astazi, aceste terenuri nu produc nimic, stau in paragina"."Printr-o serie de facilitati fiscale si de regim juridic special, s-ar putea stimula initiative de afaceri aducatoare de taxe si impozite atat la bugetul local, cat si la cel national", mai arata senatorul in expunerea de motive la propunerea sa legislativa.Serban Nicolae sustine astfel ca locurile de munca, cresterea veniturilor statului, valorificarea potentialului economic si dezvoltarea durabila "ar putea fi rezultatul unor rglementari fiscale prin care investitorii sa fie stimulati sa-si implice resursele si abilitatile antreprenoriale, in interesul comunitatii".Initiativa legislativa este doar la inceput. Pentru a se putea aplica, textul trebuie adoptat in comisiile de specialitate, ar trebui sa treaca de plenul primei camere sesizate si sa fie adoptata de plenul camerei decizionale a Parlamentului. De asemenea, viitoarea lege va avea nevoie de promulgarea de catre seful statului si de publicarea in Monitorul Oficial. In plus, viitoarea lege va mai avea nevoie si de norme de aplicare emise de Guvern (in 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii).Daca o astfel de lege ar intra in vigoare, in fine, autoritatile locale vor trebui sa ceara Guvernului sa identifice terenurile care se vor putea incadra la scutirile pentru afacerile mentionate.