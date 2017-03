DOCUMENT Propunere: Magazinele cu cifra de afaceri pana in 50.000 euro nu vor mai fi obligate sa accepte plata cu cardul

Motivatia: micile magazine de la sate au cerut majorarea pragului

cum stie un comerciant daca se afla intre entitatile la care legea face referire,

intinderea obligatiilor pe care le au din perspectiva existentei terminalului POS,

intinderea obligatiilor pe care le au din perspectiva acordarii avansului in numerar, ce pasi trebuie sa faca pentru a obtine un terminal POS,

cum sa actioneze in cazul in care A.N.A.F. va verifica daca respecta legea,

ce evidente trebuie sa pastreze din procesul de obtinere a unui terminal,

daca are obligatia sau nu sa acorde avansuri in numerar,

ce operatiuni de casa trebuie sa faca daca acorda avans in numerar, ce documente justificative trebuie sa pastreze etc".

De la 1 ianuarie 2017, comerciantii cu cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sunt obligati sa aiba terminale si sa accepte plata cu cardul, conform legii 209/2016 , prin care Parlamentul, in vechea legislatura, a scazut de la 100.000 de euro la 10.000 de euro pragul cifrei de afaceri de la care se impune plata cu cardul pentru comercianti.Astfel, circa 60.000 de magazine au intrat sub incidenta obligatiei de a permite plata cu cardul, conform unei situatii centralizate de Asociaţia de Plăţi Electronice din România (APERO).Actul normativ, cunoscutul si ca legea cash back, mai prevede ca magazinele sa aiba voie sa presteze un serviciu similar cu cel de la bancomate: cumparatorii sa poata retrage pana la 200 de lei in numerar de pe carduri de la casa magazinului. In schimbul acestui serviciu -care nu este obligatoriu pentru magazin, ci este o oportunitate - comerciantul poate cere un comision de pana la 1 % din banii retrasi de client.Aceasta din urma prevedere nu se aplica, insa, in acest moment, pentru ca Ministerul Finantelor nu a venit cu norme de aplicare necesare.Iata insa ca dupa doua luni de la intrarea in vigoare a obligatiei in care sunt incluse si magazine de cartier, noul Parlament propune o noua initiativa legislativa, in care mareste actualul prag, asfel incat doar comerciantii cu cifra de afaceri peste 50.000 de euro vor avea obligatia sa accepte plata cu cardul.Initiativa legislativa, depusa la Senat pe 1 martie, mai prevede si scaderea plafonului de retragere de numerar de pe card de la casa magazinelor de la 200 de lei la 100 de lei.Initiativa legislativa este semnata de 62 de paramentari de la putere, printre care fostii ministri de Finante Eugen Teodorovici (PSD) si Varujan Vosganian (ALDE), precum si de la UDMR si alte minoritati nationale.Initiatorii modificarii spun ca micile magazine din medul rural s-au plans ca nu au posibilitatea sa-si monteze dispozitivele POS necesare procesarii platilor cu cardul." - se justifica parlamentarii in expunerea de motive.Cu toate astea, cheltuielile cu instalarea POS-urilor trebuie suportate de banci, nu de comercianti, dupa cum prevede legea 209/2016:Acelasi lucru il subliniaza si APERO intr-un raspuns transmis la solicitarea StartupCafe.ro:".In schimb, mici comercianti cu care a stat de vorba StartupCafe erau ingrijorati ca bancile ar putea absorbi aceste costuri prin comisioane pe care tot magazinele le vor plati la serviciile legate de plata cu cardul.De asemenea, amenzile ii sperie pe micii comercianti. In cazul in care nu permit plata cu cardul magazinle risca amenzi de la ANAF intre 5.000 lei si 7.500 lei, conform legii in vigoare.Aici APERO spune ca vrea sa-i ajute pe comercianti cu un kit de informare, impreuna cu ANAF:Informatiile care s-a putea regasi in acest kit ar trebui sa fie agreate impreuna cu A.N.A.F. si sa faca referire la:Cealalta prevedere a modificarii propuse de parlamentari - scaderea plafonului avansului acordat la casa de la 200 de lei la 100 de lei, este justificata de acestea prin faptul ca:Parlamentarii par aici sa ignore prevederea din legea cash back 209/2016 protrivit careia magazinele nu au obligatia de a oferi acest serviciu similar bancomatelor, ci au posibilitatea sa o faca, in schimbul unui comision de pana la 1%: