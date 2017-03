Consultat fiscal: Firmele au si mai mari probleme dupa eliminarea formularului 088 la inregistrarea privind TVA

s.a.m.d", a explicat, joi, Angela Rosca, la Summitul Romanian Business Leaders (RBL), citata de Agerpres ", a mai spus consultantul.In context, Angela Rosca se teme ca Guvernul va introduce un impozit pe profit si venit progresiv.", a subliniat Angela Rosca.Formularul, care fusese introdus in anul 2015 si modificat de cateva ori, prevedea un set de criterii de acordare sau retragere a codului de TVA pentru firmele cu cifra de afaceri sub 220.000 de lei pe an, printre care studiile administratorului sau ale patronului firmei, profesiile lor etc.ANAF urmarea astfel sa combata fenomenul firmelor fantoma si frauda la returnarea de TVA, insa foarte multi oameni s-au plans ca multe firme corecte s-au ales cu retragerea sau neacordarea codului de TVA, cu consecinte foarte grave pentru afaceri, pana la faliment. Codul de TVA este foarte important, pentru ca iti permite sa iti deduci cheltuielile cu TVA, iar in lipsa acestuia apar costuri foarte mari cand faci investitii.La 1 februarie 2017 Guvernul a eliminat formularul 088 pentru inregistrarea in scopuri de TVA a firmelor, insa, asa cum Startupafe a aratat, procedura a ramas tot greoaie , implicand interviuri ale patronilor sau asociatilor sau administratorilor de firme cu angajatii ANAF, printre altele.