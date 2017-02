Lider de patronat IMM: "Aia care sprijina gardul la birt, care asteapta ajutorul social" sunt problema. Ne opunem cresterii salariului minim fara un studiu

Varianta A: 2 salarii minime pe economie, respectiv 1750 lei brut pentru sistemul bugetar si 1550 lei/luna pentru sistemul privat;

Varianta B: 1550 lei/luna atat pentru sistemul privat, cat si pentru cel bugetar;

Varianta C: 1650 lei/luna atat pentru sistemul privat, cat si pentru cel bugetar.

"In Romania, la momentul actual, numai cine nu vrea nu munceste. Povestea asta ca avem someri si asa mai departe e foarte frumoasa. Avem someri pentru ca nu vor sa munceasca foarte multi dintre oameni, dintre cei care sunt someri. Nu vorbesc despre cei cu dizabilitati, nu acolo este problema.", a daclarat, marti, intr-o conferinta, Liviu Rogojinaru, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).El a mai reclamat si lipsa invatamantului profesonal din Romania, care adanceste criza de lucratori calificati."Am luat legatura, de-a lungul anilor, cu Ministerul Invatamantului, care trebuie sa creeze specialisti, sa creeze licee profesionale, scoli profesionale. Utati-va cat este de mare abandonul scolar, pentru ca - ce sa vedezi? - sunt foarte multi copii care nu vor sa faca analiza matematica. Aia e! Macar sa pot sa-l fac sa invete o meserie, sa pot sa-l folosesc intr-un fel. Daca vreti sa ne distram acum, aratati-mi si mie un sudor cu poanson, are sa-si puna poansonul cu sudura pe care a facut-o. Nu-l mai gasesti in Romania", a mai spus liderul Consiliului IMM.In context, el critica anumite intentii atribuite Ministerului Muncii, asa cum au aparut in presa, de a creste salariul minim pe economie, in lipsa cresterii volumului de munca sau a calitatii muncii."Trebuie stiut foarte clar ca o crestere salariala corecta se bazeaza pe o crestere a cantitatii sau a calitatii muncii. Atata vreme cat vom creste salariile, de dragul de a creste salariile si de a face masa votanta in randul salariatilor statului si pentru a urmari si alte lucruri mai putin placute din punctul nostru de vedere, noi nu vom fi de acord cu asa ceva. Noi nu suntem de acord cu o crestere, dupa ureche, a salariului minim si cerem in continuare sa vedem intai un test al IMM-urilor, in care sa ni se spuna care sunt conditiile in care poate creste salariul minim si care sunt repercusiunile acestei cresteri", a mai spus Liviu Rogojinaru.Presa a relatat recent ca Ministerul Muncii are in vedere 3 variante de lucru privind cresterea salariului minim pe econmie din anul 2018:- reclama presedintele Consiliului IMM.- a mai spus Rogojinaru.El se plange ca o crestere diferentiata a salariului minim pe economie va adanci si mai mult lipsa fortei de munca disponibile pentru micile afaceri din sectorul privat. "In momentul in care se va face un salariu mai mare la stat, va fi o migrare la stat a putinei forte de munca ramase . Deci se va accentua aceasta gaura din economie. La momentul actual, nicio confederatie patronala nu este de acord cu aceasta crestere a salariului minim".In schimb, varianta a doua, o majorare a salariului minim de la 1.450 de lei la 1.550 de lei brut, in toata economia, "poate fi luata incalcul daca vedem un studiu foarte clar si serios privind efectele asupra IMM", a mai spus liderul patronatului IMM-urilor.In context, CNIPMMR spune ca sustinAcest mecanism tripartit trebui sa fie finantat in fonduri europene, precizeaza organizatia patronilor IMM.Incepand cu 1 februarie 2017, salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.250 de lei la 1.450 de lei. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Romania ramane pe penultimul loc in privinta nivelului salariului minim pe economie (in fata Bulgariei), intre statele membre UE care au stabilita o remuneratie minima. In schimb, in cei 10 ani de la aderarea la UE, Romania a cunoscut una dintre cele mai bruste majorari ale salariului minim pe economie.