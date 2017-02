DOCUMENT ​Amenzi de pana la 25.000 RON pentru cei care produc sau vand "miere" din inlocuitori (proiect)

Initiativa legislativa depusa marti la Senat, urmareste modificarea Legii apiculturii 383/2013.Noul text prevede ca apicultorii si comerciantii vor fi obligati sa afiseze vizibil tara de origine sau locul de provenienta a mierii si a produselor apicole.Daca mierea sau un alt produs apicol este obtinut prin amestecarea cu alte produse similare din alte tari, va trebui mentionat si acest aspect pe eticheta.Producatorii de miere sau alte produse apicole vor putea folosi mentiunea "produs natural" pe eticheta daca utilizeaza ca materie prima numai miere sau alte produse apicole.De asemenea, mentiunea "Produs romanesc" va putea fi utilizata numai pentru mierea sau produsele apicole rezultate din materii prime naturale, de provenienta romaneasca.Cei care incalca aceste obligatii vor putea fi amendati cu 5.000 - 10.000 de lei, mai prevede propunerea legislativa.Amenzi si mai mari, cuprinse intre 20.000 si 25.000 de lei vor fi prevazute "in cazul producerii, expunerii spre vanzare sau vanzarii de miere si produse apicole pentru consum cunoscand ca sunt obtinute din inlocuitori". In plus cotravenientii de acest fel ar urma sa se aleaga si cu retragerea autorizatiei de functionare pe o perioada de 6 luni, potrivit initiativei legislative.Pentru aplicarea amenzilor mentionate, va fi imputernicit personalul din Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor precum si din Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.De asemenea, medicii veterinari oficiali de la nivelul directiilor judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ar urma sa fie obligati sa supravegheze si sa controleze modul in care operatorii economici proceseaza si produc mierea si celelalte produse apicole.Acesti medici va trebuie sa recolteze probe pentru analize de laborator "ori de cate ori exista suspiciuni sau reclamatii cu privire la neincadrarea in parametrii de siguranta si calitate ai acestor produse", mai prevede propunerea de modificare a Legii apiculturii.Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de paramentari PSD si ALDE (aflati la putere).Initiativa legislativa are insa de urmat o cale lunga: comisiile de specialitate din Senat, pelnul Senatului, aceeasi procedura la Camera Deputatilor, promulgarea de catre presedintele tarii, publicarea in Monitorul Oficial.