Impozitarea dividendelor in 2017: In ce conditii apare obligatia de a plati contributia la sanatate

o persoana fizica datoreaza CASS daca obtine venituri exclusiv din dividende sau daca obtine, in paralel, si venituri din drepturi de proprietate intelectuala. Pentru veniturile din dividende, CASS se calculeaza la venitul brut in bani sau in natura realizat in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, fara plafonarea la cinci salarii medii brute lunar. Practic, plafonul a fost in vigoare doar in luna ianuarie 2017. Prin urmare, CASS se va datora in acest an raportat la veniturile obtinute din dividende in 2016.

daca aceeasi persoana are concomitent venituri din drepturi de proprietate intelectuala va achita CASS si pentru acestea, dar plafonat pana la suma echivalenta cu cinci salarii medii brute lunare (in 2017, este de 15.700 lei)

o persoana care are, pe langa venituri din dividende, si alte tipuri de venituri supuse CASS (salarii si asimilate salariilor, activitati independente, pensii, chirii, arenda, asocierea cu o persoana juridica, activitati agricole, silvicultura si piscicultura) nu va datora, de la 1 februarie 2017, CASS situatie similar celei din 2016.



Veniturile din dividende se taxeaza, in 2017, cu impozitul pe venit de 5% in 2017 si cu CASS de 5,5%, in anumite conditii. In cazul impozitului de 5% nu au survenit schimbari fata de 2016, insa la capitolul CASS unele prevederi care au intrat in vigoare in prima zi a anului 2017 au fost eliminate dupa o luna. Din acest motiv, obligatiile fiscale pentru luna ianuarie 2017 sunt diferite fata de cele valabile de la 1 februarie cand s-a revenit intr-o mare masura la regimul din 2016.Totusi, daca dividendele sunt primite de actionari/asociati in ianuarie 2017, CASS se datoreaza pentru aceste venituri, indiferent daca persoana fizica a mai avut si alte tipuri de venituri sau nu. Totodata, CASS se va plati neplafonat pentru salarii, deci la venitul brut realizat, dar plafonat pentru celelalte tipuri de venituri mentionate: activitati independente, chirii, arenda etc., explica Elena Gavrilescu.Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile din dividendeDaca dividendele sunt distribuite, dar nu sunt platite asociatilor/actionarilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.In plus, tot platitorul de venit are obligatia sa declare (prin formularul 100) impozitul retinut pentru veniturile din dividende, pana la data platii acestuia (i.e., 25 a lunii urmatoare sau 25 ianuarie a anului urmator, dupa caz). De asemenea, veniturile din dividende trebuie raportate si in formularul 205, prin care se raporteaza impozitul retinut la sursa, pe fiecare beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie, pentru veniturile acordate in anul precedent.Pe de alta parte, d, pana pe data de 25 mai a anului urmator celui in care sunt obtinute. Ulterior, actionarii/asociatii au obligatia sa plateasca impozitul pe venit stabilit prin decizie de impunere, in termen de 60 de zile de la data primirii deciziei.Platitorul de venit sau asociatii/actionarii nu au nici o obligatie de raportare pentru CASS carese stabileste de organul fiscal, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia 205, depusa de platitorul de venit sau 201, depusa de persoana fizica. Contributia stabilita in decizia de impunere trebuie platita de actionari/asociati, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.