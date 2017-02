​DOCUMENT Exemple la legea preventiei: Am gresit ca am otravit oamenii?! Nu merge. Atentie la procesul-verbal!

Neafisarea in mod vizibil a denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze, precum si afisarea si respectarea orarului de functionare. Sanctionarea in caz de neconformare prevazuta in prezent este amenda de la 1.000 la 10.000 lei

Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei. Sanctionarea cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Neanuntarea in termen de 3 zile a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu privire la incadrarea in munca, conform legii, a persoanelor din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj. Sanctionarea cu amenda de la 5.000-10.000 lei

Necomunicarea agentilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul, a tuturor locurilor de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Sanctionarea cu amenda de la 5.000-10.000lei

Utilizarea muncii nedeclarate (negru). Nu poti sa spui ca ai gresit si din greseala ai 15 oameni in santier care nu au forme legale. "Asta e o prostie, cine crede asa ceva e nebun. Si aici, am spus ca inspectorii de munca trebuie sa aplice de la inceput legea".

Angajarea unui salariat sub salariul minim garantat in plata. "Nu poti sa spui ca ai gresit, ca nu ai stiut ca s-a majorat salariul minim pe economie garantat in plata la 1.450 de lei brut si tu dai 1.250 de lei brut".

Punerea in pericol a sanatatii si vietii consumatorilor. "Aici nu avem ce sa mai discutam, di greseala vreau sa otravesc oamenii?! Nu merge".

Intarzierea in luarea deciziei de impunere ce determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului/ platitorului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege,

Cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita.

Noul presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Liviu Rogojinaru, a expliat ca viitoarea lege a preventiei, aflata inca in lucru la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, va oferi un termen de minimum 7 zile in care firmele gasite in neregula de organe de control ale statului vor fi lasate sa se conformeze, fara amenda.Legea preventiei va acoperi astfel doar controalele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Inspectoratului Teritorial de Munca si Oficiului de Protectie a Consumatorului.La primul control, agentii constatatori vor face un proces verbal de constatare in care vor fi trecute abaterile gasite si vor da firmei un ragaz de cel putin 7 zile pentru a se conforma, fara amenda.Abia ulterior, daca va persista abaterea, se vor putea aplica sanctiuni.Rogojinaru atrage, insa, atentia ca acest proces-verbal ar putea crea probleme firmelor in cauza, daca se va ajunge cu transarea presupuselor nereguli in instanta de judecata." - a explicat liderul patonatului IMM.El a dat si exemple de aplicare a acestui ragaz de 7 zile oferit antreprenorilor gasiti in neregula:Liderul Consiliului IMM a mai dat exemple si de situatii in caretermenul de conformare de minim 7 zile:

