VIDEO Florin Jianu: Formularul 088 s-a eliminat doar ca sintagma, dar in esenta procedura TVA nu s-a modificat. Consiliul IMM cere introduerea unei declaratii online

"In primul rand, nu este posibil ca absolut toate firmele din Romania sa aiba un risc. In acest moment avem trei categorii de riscuri: risc cazut, mediu si mare, deci nimeni nu exista in Romania fara sa aiba un risc, nu exista un risc zero. Or, nu putem pleca de la aceasta premisa in zona economica".

"Nu se spune in acel ordin care anume documente trebuie sa pregatesti daca intri in categoria de risc mediu. Sa ti se spuna de la inceput: exista un standard de documente, X, Y, Z, adica ANAF poate sa-ti ceara absolut ce doument il considera util pentru el. Ganditi-va ca va cere documente personale, extrasul de cont personal sau al asociatului sau alte astfeld e inormatii care nu ar trebui slicitate sau ar trebui macar sa fie incluse in acest ordin, pentru ca omul sa stie ce sa pregateasca".

"Nu exista o transparentizare a criteriilor dupa care se face o transparentizare a criteriului intentiei si capacitatii persoanelor de a desfasura activitati economice. Ar trebui spuse foarte clar care sunt aceste tipuri de criterii pe care le indeplniesti sau nu si cum realizezi indeplinirea acestor criterii"

"Nu este un termen-limita stabilit in ordin, care sa-i spuna: in termen de 3 zile primesti sau nu primesti codul de TVA. Astfel deschizi o paleta foarte larga a paletei de timp si inregistrarea firmelor in scopuri de TVA coboara Romania aproape 30 de locuri in Raportul global Doing Business, privind usurinta cu care se pot face afaceri".

Consiliul IMM cere introducerea unei simple declaratii pe proprie raspundere, online

" - a spus Jianu, marti, intr-o conferinta organizata de Consiliul national al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPIMMR).", a mai spus el.Florin Jianu a adus urmatoarele critici noii proceduri instituite de ANAF pentru acordarea codului de TVA:In context, Jianu a spus ca i-a transmis observatiile sale ministrului Finantelor, Viorel Stefan, discutand si cu acsta personal in data de 31 ianuarie 2017, inainte de demisia din functia de ministru pentru Antreprenoriat."Nu pot sa spun cum s-a ajuns aici, pentru noi am avut un rerezentant in mod constant in gruul de lucru privind aceasta simplificare a formularului 088, care a sustinut exact ceea ce am sustinut si eu. In al doilea rand, pe langa faptul ca am trimis la Ministerul de Finante, i-am dat si in mana materialul dl. ministru Viorel Stefan, si dansul s-a aratat contrariat, sa vedem ce se va intampla", a mai aratat Florin Jianu.Reamintim ca ANAF a emis un ordin prin care sustine ca a eliminat formularul 088, pe care il depuneau societatile pentru inregistrarea in scopuri de TVA, insa, asa cum a aratat deja StartupCafe, procedura in sine a ramas la fel de greoaie. In acest context, CNIPMMR solicită simplificarea procedurilor de înregistrare în scop de TVA şi reia propunerea ca aceasta să fie efectuată pe baza unei "Declaraţii pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", care să se completeze electronic şi să se depună online.Consiliul arata ca firmele care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA, iar parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nu se justifica.De asemenea, CNIPMMR solicită prezentarea unei analize comparative din partea ANAF, după un semestru de aplicarea a noului Ordin nr. 605/2017, în care să fie comunicate efectele noii proceduri de înregistrarea în scop de TVA (număr de solcitări, număr cereri respinse, număr anulări din oficiu), în scopul analizării modalităţii de îmbunătăţire a relaţiei mediului de afaceri cu administraţia publică.Presedintele de oanoare al Consiliului IMM , Ovidiu Nicolescu, s-a declarat dezamagit de lipsa unor modificari reale in procedura acordarii codului de TVA, pe care a caracterizat-o cu formula caragialiana "sa se schimbe, dar sa nu se modifice nimic"." a aratat Nicolescu.Specialistii consiliului au facut o analiza comparativa a ceea ce cuprinde Ordinul 605/2017 si ce cuprindea vechiul Ordin 2.393/2016 care a introdus controversatul formular 088, rezultand ca "practic ele sunt identice".

Tabel Comparativ Formularul 088 by Claudiu on Scribd