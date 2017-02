LISTA Sanctiunile ANAF sau ale altor organe de control care ar putea fi evitate de firme prin viitoare Lege a preventiei. Descarca materialul de lucru

Scopul viitoarei legi a preventiei va fi "prevenirea sancţionării automate a faptelor care constituie contravenţii, prin întocmirea unui plan de conformare, acordându-se posibilitatea contribuabilului de a remedia neregulile constatate cu ocazia unui control în vederea respectării dispoziţiilor legale".

Pentru realizarea prevenţiei, agentul constatator încheie procesul-verbal de control, anexând la acesta şi planul de conformare , pentru fiecare faptă. Contribuabil beneficiază de aceste masuri de prevenţie o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenţie, într-un termen de 3 ani de la data primirii planului de conformare, pentru fapta respectivă.

va fi o anexă a procesului-verbal de constatare în care vor fi prevăzute măsurile obligatorii de remediere pentru contribuabil și termenul de conformare, astfel cum au fost stabilite de agentul constatator. Agentul constatator nu va putea aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute in viitoarea lege a preventiei la prima constatare a unei fapte care constituie contravenţie, înainte de a se întocmi un proces-verbal de control prevăzut de viitoarea lege. In cazul in care vor fi gasite in neregula la primul control, firmele vor primi un termen de conformare, care nu va putea fi mai mic de 7 zile lucrătoare, pentru o faptă.

Contribuabilul pentru care s-a emis un plan de conformare va avea obligaţia respectării măsurilor dispuse în termenul acordat.

Agentul constatator va avea dreptul de a aplica direct sancţiunile prevăzute de actele normative, în cazul în care contribuabilul a săvârşit o nouă faptă care constituie contravenţie şi pentru care fusese emis un plan de conformare.

Materialul de lucru a fost elaborat, in urma consultarii cu asociatii ale antreprenorilor, sub coordonarea fostului ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, inainte ca acesta sa demisioneze din functie. Reamintim ca Jianu si-a anunat pe Facebook, joi dimineata, demisia, nemultumit de masurile Guvernului in privinta justitiei. Proteste masive in toata tara au loc in aceasta perioada ca urmare a masurilor legilative ale Guvernului in justitie.Acest material de lucru este unul incipient, din acesta urmand sa rezulte un proiect de lege care sa fie inaintat Guvernului spre promovare mai departe la Parlament. Un grup de lucru pentru elaborarea viittoarei legi a preventiei inca mai lucreaza la identificarea faptelor care vor face obiectul legii preventiei sau vor fi excluse de sub incidenta acestor masuri preventive.

Descarca de AICI Materialul de lucru pentru elaborarea viitoarei legi a preventiei