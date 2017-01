Inventarul modificarilor fiscale care se aplica de la 1 februarie

Taxele eliminate de la Registrul Comertului

taxa pentru inmatriculare persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

inscrierea de mentiuni

inscrierea de mentiuni complexe si alte operatiuni

taxa pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat;



preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani;

taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E;

taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii si subcategorii;

taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

inregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.

eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani



supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial

supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor

legalizarea semnaturii traducatorului;

legalizarea unei copii de pe inscrisuri

legalizarea semnaturii de pe un inscris sub semnatura privata.



Una dintre cele mai importante modificari este cea legata de, respectiv majorarea plafonului veniturilor la suma anuala de 500.000 de euro.De asemenea, a fost introdusa o cota de impozitare de 1% din venituri pentru microintreprinderile cu unul sau mai multi salariati. Pana in prezent se aplica o cota cuprinsa intre 1% si 3%, cu impozit de un procent din venituri pentru microintreprinderile cu cel putin doi salariati, 2% pentru cele cu un singur angajat si 3% pentru cele care nu au niciunul.De precizat este ca angajatorii care nu vor creste remuneratiile corespunzator vor fi amendati. Angajatorii din Romania trebuie sa inregistreze in registrul electronic REVISAL majorarea obligatorie a salariului minim pentru angajatii incadrati cu aceasta remuneratie. Vezi aici mai multe detalii:Antreprenorii acuza ca aceste masuri descurajeaza performanta si clasa mijlocie si va afecta companiile mari si firmele mici din diverse sectoare :programatori IT, cercetatori, ingineri specialisti, medici, economisti, middle manageri, industria financiara, industria auto etc. Vezi aici un calcul cat pierd angajatul/ angajatorul la salarii de peste 3.000 euro . Industriile cele mai afectate de eliminarea plafonarii CAS si CASSIntra in vigoare legea eliminarii celor 102 taxe printre care se numara taxa radio-tv, taxa de mediu, taxele de inregistrare la Registrul Comertului si pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. De asemenea se elimina taxele extrajudiciare de timbru si o serie de taxe consulare .Taxele extrajudiciare de timbruTaxele consulare