Controale la localuri din Bucuresti: 12 cluburi - inchise temporar, in sectorul 2

Fratelli

Maya

Tapo

El Grande Comandante

Surubelnita

Seva Cuisine & Lounge

Queens

Giabello 2012

Guesthouse

Greda Events

Aristocrat Events

Imperial Ballroom

Potrivit Digi 24, este vorba despre 9 cluburi si 3 sali de evenimente inchise temporar:Primaria Sectorului 2 a luat aceste masuri ca urmare a lipsei autorizatiei pentru comercializare in regim alimentar, constatate la localurile mentionate, relateaza Mediafax Toate unitatile de alimentatie publica din sectorul 2 al Bucurestiului sunt supuse unei ample actiuni de control, mai scrie Mediafax.Actiunile de control survin in urma incendiului care a distrus in totalitate clubul Bamboo din sectorul 2.