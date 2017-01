Ai sau vrei domeniu ".ro"? Vei plati tarif anual. Cat va fi, inca se discuta. Cum sunt afectati marii "colectionari" de domenii 

Tariful de 39 euro + TVA pentru înregistrarea unui domeniu pe 5 ani , în loc de 7,8 euro + TVA pe 1 an este o măsură neobișnuită în industrie și care face mai puțin accesibile domeniile “.ro”

Reprezentații ROTLD au estimat un număr de 300,000 de domenii pentru care se va achita tarif anual de mentenanță în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2017."

costuri pentru sistemul de nameservere

costuri pentru sistemul de inregistrare

costuri pentru serverul WHOIS

costuri pentru serviciul de "help desk"

costuri de dezvoltare hardware si software

costuri de intretinere si service

costuri pentru asigurarea unei mai bune securitati

pentru domenii ".ro" inregistrate inainte de data de 01.07.2012 , detinatorii dreptului de utilizare au obligatia de a achita tariful de mentenanta anual in intervalul 01.07.2017-01.10.2017.

, tariful de mentenanta anual va fi achitat in momentul in care dreptul de utilizare a numelui de domeniu ".ro" este egal cu 5 ani de la data inregistrarii. Tariful de inregistrare si mentenanta anuala a unui domeniu ".ro" se stabileste, la o valoare de referinta pentru Registrul de domenii .ro si asigura atat serviciul de inregistrare cat si o perioada de 5 ani de utilizare in conditii de securitate.

Dupa expirarea perioadei de 5 ani, se va achita anual o valoare de referinta pentru Registrul de domenii .ro, necesara pastrarii serviciului de utilizare a domeniului .ro in conditii de siguranta.

