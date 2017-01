Cluj IT Cluster: Ar fi trebui sa stim din timp de eliminarea plafonului la CAS si CASS

Cluj IT Cluster grupeaza 35 de companii de IT cu peste 4000 de angajati si peste 100 de milioane de euro cifra de afaceri, la nivelul lui 2015. Pe langa firmele de IT, din organizatie mai fac parte universitati si institute de cercetare. Potrivit directorului executiv Andrei Kelemen, urmare a recent anuntatei eliminari a plafonului de cinci salarii medii pe economie pentru plata contributiilor CAS si CASS, organizatia si-a consultat membrii printr-un sondaj online ca sa afle ce efecte va produce aceasta modificare a codului fiscal asupra angajatilor, pe de o parte, dar si asupra bugetelor companiilor pe 2017, pe de alta parte. Andrei Kelemen spune ca firmele de IT din cluster angajeaza cam o treime din specialistii informaticieni in Cluj-Napoca si ca efectele difera in functie de marimea firmei si de nivelul de salarizare al angajatilor."In estimarile noastre, realizate la nivelul companiilor membre ale Cluj IT,, cu efecte inca neclare in ceea ce priveste politicile salariale pe care angajatorii le vor adopta pentru a contracara aceste consecinte.Unele companii prevad renegocieri ale salariilor pentru a compensa pierderile la nivel de angajat, insa asemenea masuri, daca vor fi adoptate la scara larga, vor duce, fara indoiala, la scaderea competitivitatii sectorului in ansamblu. Credem ca politicile guvernamentale trebuie sa aiba in vedere efectele de multiplicare pe toate nivelurile si in toate sectoarele si de aceea o consultare prealabila cu factorii interesati este intotdeauna binevenita", se arata in comunicatul organizatiei.Potrivit directorului executiv al clusterului Cluj IT sunt companii care nu vor fi afectate de modificare dar si firme unde proportia angajatilor afectati este de pana la 30%. "Oamenii cu specializari valoroase si cautate in industrie sunt si cei mai bine platiti si, ca sa-i pastreze in noile conditii, companiile vor fi nevoite sa renegocieze in favoarea salariatilor. Firmele mici si mijlocii vor fi in special nevoite sa procedeze asa ca sa isi pastreze oamenii buni, ale caror competente profesionale produc valoare adaugata mare", a spus Andrei Kelemen intr-o discutie cu Startupcafe.ro.De fapt, ceea ce le nemultumeste cel mai mult pe companiile de IT este "opacitatea" cu care se adopta aceste masuri si timpul scurt in care acestea sunt anuntate si puse in aplicare. "Ar fi fost bine sa stim din timp si sa fim consultati pentru ca astfel de masuri au impact asupra competitivitatii companiilor din sector", spune directorul executiv Cluj IT."Initiativa (- privind eliminarea plafonului) afecteaza mediul de afaceri romanesc prin crearea unui sentiment decare reglementeaza activitatea agentilor economici. Pentru un mediu de afaceri sanatos,care genereaza incredere si, in cele din urma, prosperitate. Masura, prin efectul pe care il genereaza in industria de IT, este in contradictie cu declaratiile si politicile guvernamentale de pana acum care situeaza industria noastra intre prioritatile importante la nivel national. Cresterile economice ale Romaniei de pana acum s-au bazat inclusiv pe aportul industriei de IT. Contributia IT-ul romanesc la PIB depaseste 6%, iar predictiile anuntate tin cont de evolutia pozitiva in acest sector" se mai arata in comunicatul organizatiei.In industrie, ramane totusi in vigoare o facilitate fiscala importanta:%, iar potrivit unor date facute publice recent de o organizatie patronala din aproape 24.000 de contracte de munca, legal inregistrate, cu valoarea cel putin egala cu 5 salarii medii brute pe economie, mai putin 4000 reprezinta specialisti in tehnologia informatiilor si comunicatiilor (IT&C).Eliminarea plafonarii a fost criticata si de o alta organizatie din industria IT, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii ANIS, care a afirmat recent ca, potrivit unui sondaj derulat de asociatie in randul membrilor sai, procentul angajatilor care au venituri afectate de eliminarea plafonului depaseste 20%.Guvernul a sustinut ca aproximativ 36.000 de persoane vor fi afectate de aceasta masura, iar statul ar urma sa stranga in plus 1,4 miliarde de lei. Guvernul Grindeanu a decis eliminarea plafonului de cinci salarii medii brute la calcularea CAS (contributii sociale) si CASS (contributii de sanatate), cu aplicare 1 februarie 2017, prin Ordonanta de Urgenta nr. 3/2017.