Buget 2017: Cat vrea Guvernul sa obtina de la microintreprinderi

Citeste mai multe despre: dividende • microintreprinderi • buget 2017

Conform proiectului de buget, Guvernul se asteapta sa obtina venituri de 1.331.716 lei din ipozitarea microintreprinderilor, in crestere fata de anul 2016, cand a avut 828.700 de lei.De asemenea, banii stransi la bugetul de stat din impozitarea veniturilor obtinute din activitati independente ar urma sa creasca de la 764.119 de lei in 2016 la 892.617 in 2017.In schimb, la impozitarea dividendelor, se asteapta la scaderea veniturilor aduse bugetului de stat: de la 1.715.638 lei in 2016 la 1.188.646 lei in 2017.Potrivit unei ordonante de Guvern, de la 1 februarie 2017, microintreprinderile cu un singur salariat pot opta pentru plata impozitului pe venit de 1%, la fel ca si cele care au e la 2 salariati in sus.