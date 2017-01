LISTE Cate persoane sunt afectate de noua plata a CAS si CASS si ce joburi au. Categorii de IT-isti, manageri, bancheri (PIAROM)

Citeste si:

"Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) intelege ratiunea eliminarii plafonarii la 5 salarii a CAS si CASS, insa remarca ca si in actuala guvernare antreprenorii trebuie sa faca fata unor politici publice lipsite de predictibilitate" - arata organizatia patronala, intr-un comunicat.PIAROM precizeaza ca a analizat, cu sprijinul Inspectiei Muncii, impactul macro al masurii de eliminare a plafonarii CAS si CASS, pe baza datelor existente in sistemul REVISAL in luna octombrie 2016, corelate cu valoarea salariului mediu brut pe economie la nivelul aceleiasi perioade calendaristice." - sustine sursa citata.Potrivit datelor publicate de PIAROM, in luna octombrie 2016, in registrul de evidenta al salariatilor figurauDintre acestea, cca.sunt concentrate la nivelul a 10 ocupatii, respectiv:Dintre cele 23.478 contracte de munca,defalcati dupa cum urmeaza:In ceea ce priveste repartizarea acestor salariati pe industrii, in functie de codul CAEN principal, principalele 5 industrii sunt urmatoarele:"Solicitam ca ideile valoroase legate de sustinerea mediului de afaceri, cum ar fi viitoarea lege a preventiei, utilizarea diferentiata a ajutoarelor de stat, precum si alte masuri prevazute expres in programul de guvernare sa fie elaborate si promovate printr-o consultare autentica cu mediul de afaceri", se mai arata in comunicatul PIAROM.Guvernul Grindeanu a decis eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute peste care nu se mai impunea CAS (contributiile sociale) si CASS (contributiile de sanatate). Aceasta masura va fi aplicata de la 1 februrarie, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 3/2017.Guvernul a sustinut ca aproximativ 36.000 de persoane care vor fi afectate de aceasta masura, iar statul ar urma sa stranga in plus 1,4 miliarde de lei.In anul 2016, salariul mediu brut a fost estimat la 2.681 de lei, in legea bugetului asigurarilor sociale, nivel la care afectate de eliminarea plafonului la plata CAS si CASS ar fi angajatii cu salarii brute de peste 13.405 lei pe luna.