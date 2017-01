ONRC: De astazi intra in vigoare noile reglementari la PFA-uri si II

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN

poate avea in obiectul de activitate cel mult prevazute de codul CAEN Intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN¬.



PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, in calitate de angajator cu contract individual de munca i ncheiat si inregistrat in conditiile legii

poate desfasura activitatile pentru care este autorizata singura sau impreuna cu cel mult de aceasta, in calitate de angajator cu contract individual de munca i Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii si poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii



Modificarile trebuie efectuate in termen de doi ani incepand cu data de 16 ianuarie 2017. In termen de 60 de zile de la implinirea celor 2 ani, Oficiul Registrului Comertului radiaza din oficiu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu au operat modificarile impuse de legislatia in vigoare.Principalele modificari vizeaza numarul maxim de angajati si numarul activitatilor pe care PFA/II le pot avea in obiectul de activitate, astfel:In ceea ce priveste numarul de angajati:De asemenea, actul normativ cuprinde un articol nou referitor la studentii care sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui PFA sau a unei intreprinderi individuale prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de aceste oficii.