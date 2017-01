Oficial: ANAF a anuntat pana cand trebuie sa elimine, de fapt, formularul 088 pentru inregistrarea in scopuri de TVA

Ce explicatii mai da ANAF in comunicat:

Care este problema cu formularul 088

sediul social la adrese false/inexistente;

numar mare de societati cu sediul in acelasi imobil fara a avea asociati/actionari comuni;

societati comerciale fara active urmaribile;

societati (cu datorii) cesionate fie unor persoane din strainatate/nerezidente, fie unor persoane cu posibilitati materiale si intelectuale precare a caror singura sursa de venit este aceasta activitate;

vechii si/sau noii asociati/actionari nu sunt de gasit/isi declina responsabilitatea;

imposibilitatea identificarii persoanelor responsabile cu intocmirea evidentelor contabile;

indeplinirea obligatiilor declarative prin depunerea documentelor la ghiseele organelor fiscale competente;

absenta personalului angajat etc.

Ce mai vrea sa faca noul Guvern: majorarea pragului la declararea in scopuri de TVA

respinge din start acordarea codului de TVA firmei solicitante

acorda codul de TVA

cheama la interviu solicitantul pentru a clarifica anumite aspecte din declaratia, dupa care, in functie de acestea, aproba sau respinge cererea.

Intr-un comunicat transmis vineri, ANAF spune are termen 1 februarie 2017 pentru eliminarea formularului 088. Agentia mai arata ca o parte dintre inforatiile solicitate contribuabililor prin D088 se regasesc deja in bazele de date ale statului, insa este nevoie de modificarea unor sisteme informatice pentru eliinarea formularului."Procedura privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, aprobata prin OPANAF nr.2393/2016, urmeaza sa fie actualizata in acest sens, adica pentru a fi utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF de la alte entitati. De asemenea, vor fi modificate in mod corespunzator aplicatiile informatice folosite in procedura de evaluare." - spune ANAF intr-un comunicat remis StartupCafe.Vineri, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a dat asigurari ca formularul 088 va fi eliminat, exprinadu-si speranta ca pana vineri seara, 13 ianuarie 2017, se publica in Monitorul Oficial decizia noului presedinte al ANAF in acest sens.Tot vineri, Dragos Doros a demisionat din functia de presedinte ANAF, iar in locul sau premierul Grindeanu l-a numit pe Bogdan Stan.La inceputul acestei saptamani, presedintele PSD Liviu Dragnea a cerut Guvernului eliminarea formularului 088."În 2016, Formularul 088 a fost coșmarul oamenilor de afaceri. O povară birocratică, din cauza căreia mii de firme românești au fost blocate abuziv! De altfel, este prima dată, în ultimii 8 ani, când numărul de firme închise a fost mai mare decât cel al firmelor înființate. (...) ANAF-ul trebuie să-și facă treaba, fără a pasa însă responsabilitatea pe spatele antreprenorilor corecți. De aceea, am cerut guvernului PSD ca, în această săptămână, să elimine corvoada numită Formularul 088!" - a scris pe Facebook Liviu Dragnea, miercuri.El a mai afirmat ca nu există implicații bugetare ale eliminarii formularului, "din contră, va stimula crearea de noi companii"."Formularul 088 va fi eliminat in aceasta saptamana!!!!" - a scris pe Facebook si ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu."ANAF trebuie sa genereze ordinul de anulare a Formularului 088", a completat el, miercuri, pentru StartupCafe."Este poate cea mai toxica forma de birocratie, mentionat in Raportul Doing Business 2017 ca forma de ingreunare a afacerilor in Romania. De asemenea, pentru prima oara in ultimii 8 ani, in 2016 numarul firmelor inchise este mai mare decat numarul firmelor deschise. Intreg anul 2016, mediul de afaceri a cerut in mod repetat eliminarea acestei forme de birocratie si umilinta la adresa firmelor romanesti. Dovada stau zecile de comunicate, plangeri, adrese trimise de firme sau reprezentantii mediului de afaceri. (...) Nu e nevoie de luni, ani de zile sa poti lua masuri cerute insistent de mediul de afaceri, ci, trebuie pur si simplu sa le asculti nevoile si sa actionezi", a mai aratat Jianu.In schimb, reprezentati ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si-au exprimat miercuri suspiciunea fata de graba cu care actuala Putere vrea sa elimine declaratia 088."Este suspecta graba cu care se incearca eliminarea lui 088, cata vreme o buna parte din reducerea evaziunii prin intermediul firmelor fantoma se datoreaza acestui formular. Au existat si cateva bajbaieli, am fost acuzati de lipsa de transparenta, am mai facut si noi compromisuri pentru a fi acceptat si de mediul de afaceri, insa eliminarea lui nu e cea mai buna solutie", au spus pentru HotNews oameni din ANAF. Ratiunea introducerii formularului 088 a fost combaterea firmelor fantoma si a returnarilor ilegale de TVA. Principalele trasaturi ale unei societati tip "fantoma", multe dintre ele putand fi regasite intre informatiile solicitate prin formularul 088, ar fi urmatoarele:In 2015, tot in timpul unui guvern PSD (Ponta), Formularul 088 introducea 20 de criterii dupa care ANAF acorda sau mentinea codul de TVA pentru firme. Printre altele, firmele trebuia sa declare si studiile urmate de administratori sau actionari.Criticat de o serie intreaga de antreprenori, formularul 088 privind declararea in scopuri de TVA a fost modificat ultima oara in iulie 2016, de actualul sef al ANAF, Dragos Doros, insa nici aceasta varianta nu a fost scutita de critici.Inregistrarea firmelor in scopuri de TVA este foarte importanta pentru o afacere, pentru ca in lipsa codului de TVA anumite societati nu-si pot deduce o parte din cheltuielile cu diverse investiti realizate, fiind obligate sa suporte taxa de 19% la achizitia unor echipamente, de exemplu.In plus, clientii straini ai unei firme romanesti care nu are cod de TVA nu-si vor putea nici ei deduce TVA-ul de 19% pentru bunurile cumparate de la firma romaneasca.De cele mai multe ori, Formularul 088 se depune in urmatoarele situatii:- la infiintarea persoanei impozabile, cand aceasta declara ca va depasi plafonul de scutire de TVA sau cand aceasta doreste sa fie inregistrata in scopuri de TVA prin propria sa optiune;- la depasirea plafonului de 220.000 lei - cifra de afaceri, cand persoana impozabila este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA prin efectul legii, impreuna cu declaratia de mentiuni. Observam ca se pastreaza aceasta anomalie existenta si in reglementarile anterioare, respectiv trebuie justificata capacitatea economica si la depasirea plafonului si inregistrarea este obligatorie prin efectul Codului fiscal, dupa cum a explicat pentru HotNews, consutantul fiscal Adrian Benta.- ulterior infiintarii persoanei impozabile, cand aceasta nu a depasit plafonul cifrei de afaceri si nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA dar opteaza pentru calitatea de platitor de TVA.In baza acestui formuar completat de firme, ANAF face verificari si poate lua urmatoarele decizii: