Cum ii afecteaza pe IT-isti eliminarea plafonarii CAS si CASS. Care sunt efectele asupra industriei. TABEL cu modificarile legislative

Noul Guvern a decis eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute peste care nu se mai impunea CAS (contributiile sociale) si CASS (contributiile de sanatate). Aceasta masura va fi aplicata de la 1 februrarie, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 3/2017, adoptata saptamana trecuta. Prin eliminarea acestui plafon bugetul ar urma sa castiga 1,4 miliarde lei, potrivit premierul Sorin Grindeanu.In Romania, la momentul actual, sunt aproximativde aceasta masura, tot potrivit datelor anuntate de Guvern.Insa, eliminarea plafonarii nu afecteaza doar angajatul, efectele ei vor fi resimtite si la nivel de companie. Iar una dintre cele mai afectate industirii este IT-ul."Impactul acestei masuri nu este in functie de marimea companiei, ci de tipul activitatilor desfasurate si respectiv de profilul oamenilor pe care ii angajeaza. Companiile care fac cerceare-dezvoltare angajeaza specialist inalt calificati, cu nivel ridicat de senioritate si care sunt platiti corespunzator, peste media la nivel de industrie. Dat fiind ca in firmele de IT cea mai mare parte din costuri este reprezentata de costurile cu capitalul uman, impactul asupra acestor cheltuieli este mare asupra bugetului companiei", sustine Valerica Dragomir, director executiv a Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii.Cu o rata de crestere record, cifra de afaceri a sectorului aproape ca s-a dublat fata de 2012, de la 1,87 miliarde de euro, la 3,61 miliarde de euro in 2016, depasind astfel 6% din PIB, conform estimarilor ANIS. De asemenea, productivitatea angajatilor a crescut cu 35% in aceeasi perioada, de la aproape 29.000 euro pe angajat in 2012, la 39.400 euro pe angajat, conform estimarii pentru 2016."Salariile in industria noastra sunt direct influentate de disponibilitatea pe piata a unui set particular de abilitati/cunostinte; este destul de dificil sa dam o valoare medie a salariului net in aceste conditii, insa conform ultimelor estimari indicau o valoare a salariului mediu net de peste. Valoarea salariului mediu este direct proportionala cu productivitatea per angajat, care se afla pe un trend ascendent - estimarea pentru 2016 depaseste 39.000 euro", mai arata directorul ANIS.Conform unui sondaj derulat de asociatie in randul membrilor sai, procentul angajatilor care au venituri afectate de eliminarea plafonului depaseste 20%. Cu alte cuvinte, toti cei care au salariul brut de pesevor fi afectati de aceste modificari, platind 5,5% din intregul venit, pentru CASS si 10,5% pentru CAS."Efectul imediat se resimte la nivelul bugetelor planificate ale companiilor pentru anul in curs. Termenul de aplicare al acestei masuri este extrem de scurt si majoritatea companiilor cu care noi am discutat inca isi fac calculele de impact si nu au luat o decizie despre cum vor gestiona intern aceasta schimbare din punct de vedere bugetar", mai adauga Valerica Dragomir.