Minister: Firmele NU vor mai fi sanctionate de ANAF si alte organe de control fara sa fi fost prevenite si indrumate. LISTA legilor supuse viitoarei Legi a preventiei

Agentul constatator nu va putea aplica sanctiunea contraventionala la prima constatare a unei fapte care constituie contraventie;

Acesta va incheia un proces-verbal de constatare a neregulilor si va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum si termenul de conformare pentru fiecare fapta;

Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucratoare;

Dupa expirarea termenului de conformare, organul de control are dreptul sa reia controlul;

In situatia in care se constata ca nu au fost respectate obligatiile stabilite in planul de conformare, in termenul acordat, organul de control aplica sanctiunile prevazute de actele normative;

Contribuabilul beneficiaza de masurile de preventie o singura data pentru fiecare fapta care constituie contraventie, intr-un termen de 5 ani.

Codul fiscal,

Codul de procedura fiscala,

Legea securitatii si sanatatii in munca,

Codul muncii,

Legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

Legea contabilitatii,

Legea dialogului social, Legea privind infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor,

Legea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri,

Legea privind ucenicia la locul de munca,

Hotararea de Guvern privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Exista un pericol pentru constatarea situatiei fiscale;

Exista un pericol grav si iminent de accidentare pentru salariati;

Se utilizeaza munca nedeclarata sau a minorilor.

Viitoarea lege a preventiei ar urma sa fie aprobata de Guvern pana pe 23 februarie 2017, insa pentru a intra in vigoare va mai fi nevoie de adoptarea in Parlament, promulgarea de catre presedintele Iohannis si publicarea in Monitorul Oficial.Potrivit MMACA, scopul Legii preventiei va fi prevenirea aplicarii automate a sanctiunilor pentru faptele care constituie contraventii, prin intocmirea unui plan de conformare, astfel incat sa fie acordat contribuabilului un termen in care va avea posibilitatea sa corecteze neregulile constatate si sa se conformeze dispozitiilor legale."Aceasta lege va obliga autoritatile cu atributii de control sa procedeze, in primul rand, la educarea si perfectionarea antreprenorilor, precum si la prevenirea greselilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sanctionat, daca inainte nu a fost indrumat si prevenit" -subliniaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri.Conform sursei citate, mecanismul de functionare a preventiei va fi urmatorul:Viitoarea lege a preventiei ar urma sa se aplice pentru sanctiunile prevazute de urmatoarele reglementari:Aceste domenii vor fi completate in cadrul procesului interministerial de consultare cu noi acte normative pentru care Legea preventiei va putea fi aplicata." - mai subliniaza ministerul."Componenta de preventie trebuie sa prevaleze mai ales atunci cand ne referim la mediul de afaceri iar o masura de preventie inaintea unei masuri punitive inseamna timp pretios oferit intreprinzatorului pentru a se conforma", a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu.