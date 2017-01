102 taxe vor fi eliminate de la 1 februarie. Care sunt taxele care vizeaza direct firmele si persoanele juridice

Taxele eliminate de la Registrul Comertului

taxa pentru inmatriculare persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

inscrierea de mentiuni

inscrierea de mentiuni complexe si alte operatiuni

taxa pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat;

Taxele extrajudiciare de timbru

inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului;

preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani;

taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E;

taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii si subcategorii;

taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare;

inregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.

eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani



Taxele consulare

acordarea sau redobandirea a cetateniei romane

supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial

supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor

inregistrarea cererii de eliberare a unei carti de identitate sau a unei carti electronice de identitate;

eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie;

legalizarea semnaturii traducatorului;

legalizarea unei copii de pe inscrisuri;

legalizarea semnaturii de pe un inscris sub semnatura privata.



P rocedurile de prevenire a insolventei

se elimina aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achita la oficiul registrului comertului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse inregistrarii in registrul comertului, cu modificarile actelor, faptelor si mentiunilor acestora, si efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, autorizare, functionare si eliberare documente specifice, verificare si/sau rezervare, transmitere/obtinere/eliberare documente si/sau informatii prevazute de lege;1. La articolul 39, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Fondul de lichidare va fi sustinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, precum si din preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1).

se elimina taxa pentru acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI la articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 42. (1) Citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura se efectueaza prin BPI. Comunicarea citatiilor, a convocarilor si notificarilor catre participantii la proces, al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate, este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila ...BPI va fi realizat in forma electronica. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.



Proiectul de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost adoptat in toamna de catre Parlament si contestat de catre presidntele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala. Judecatorii de la CCR au decis ca legea este constitutionala. Klaus Iohannis a promulgat legea urmand ca aceasta sa fie publicata in Monitorul Oficial in urmatoarele zile.



