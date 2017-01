DOCUMENT Noul Guvern spune ca vrea sa taie impozitul si pe veniturile IT-istilor cu studii medii, din 2017

1.Automatica si informatica industriala

2.Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare

3.Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii

4.Matematica, Matematica informatica

5.Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata

6.Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.

7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, ingineria informatiei, tehnologia informatiei

8. Informatica industriala, informatica aplicata in ingineria electrica, informatica aplicata in ingineria materialelor, matematica si informatica in inginerie

9. Cibernetica economica

10. Fizica informatica

11. Chimie informatica

12. Automatica si informatica aplicata. Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, ingineria sistemelor multimedia

13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii. Telecomenzi si electronica in transporturi

14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare.

"Pentru a încuraja dezvoltarea sectorului IT&C, a fost eliminat impozitul pe venitul IT-știlor cu studii superioare. Această măsură, împreună cu o creștere economică susținută a României, a făcut ca, în ultimii 2 ani, ponderea în PIB a sectorului IT din România să o depășească pe cea a agriculturii și să fie în jurul valorii de 6%." - se arata in programul Guvernului Grindeanu, investit in functie miercuri.De asemenea, Guvernul promite facilitati fiscale si in agricultura: "pentru cel puțin 3 tineri, cu vârste mai mici de 40 de ani, în primii 4 ani de la angajare, obligațiile angajatului și ale angajatorului aferente acestor salarii să fie suportate de la bugetul de stat (contribuție și impozit pe venit)".In 2004, Guvernul Nastase a eliminat impozitul pe salariile programatorilor, iar din septembrie 2013 (in guvernarea Ponta) scutirea de impozit pe veniturile programatorilor a fost extinsa ajungand la 14 specializari IT la nivel de studii superioare:De asemenea, din 2015, tot guvernarea Ponta a decis extinderea facilitatii fiscale pentru toti programatorii cu studii superioare, indiferent de specializarea absolvita.In decembrie 2016, Guvernarea Ciolos a extins aceasta facilitate si pentru veniturile salariale sau asimilate salariilor ale angajatilor din startupuri. Acest lucru s-a facut printr-un ordin al ministrului Comunicatiilor care a eliminat restrictia care prevedea ca facilitatea se aplica acelor angajatori care au inregistrat in anul precedent un venit anual de cel putin 10.000 dolari americani, echivalent in lei, pentru fiecare angajat ce beneficiaza de facilitatea fiscala.Facilutatile in vigoare sunt insa valabile doar pentru angajatii cu studii superioare.