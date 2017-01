Promisiunile noului ministru al Antreprenoriatului: Firmele nu vor mai fi sanctionate de ANAF fara preventie. 2 miliarde de lei, ajutoare de la stat pentru IMM

Florin Jianu Foto: Guvern

Ce masuri a mai promis Florin Jianu la Parlament:

Debirocatizare . "In Programul de guvernare este prevazut un departament de debirocratizare la Secretariatul General al Guvernului. Si la Ministerul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului imi propun sa existe un departament de debirocratizare si la fiecare 3 luni sa iasa cu masuri de debirocratizare.

. "In Programul de guvernare este prevazut un departament de debirocratizare la Secretariatul General al Guvernului. Si la Ministerul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului imi propun sa existe un departament de debirocratizare si la fiecare 3 luni sa iasa cu masuri de debirocratizare. In acest moment, ca sa iti inregistrezi numele unei firme trebuie sa mergi la un ghiseu cu un formular, sa il completezi cu trei nume de firma, sa-l dai unei doamne si dansa sa-ti spuna apoi care este valid. Acest lucru trebuie sa-l depasim, eu cred ca este foarte simplu. Asa cum se intampla cu domeniile de internet, in care de acasa poti sa-ti cauti o denumire disponibila si poti sa-ti inregistrezi firma.

Formularul 088 (pentru inregistrarea firmelor in scopuri de TVA - n.r.) creeaza probleme. Trebuie discutat si cu ANAF".

Internationalizarea IMM-urilor. "Mai putin de 7% din IMM-urile de la nivel european exporta sau merg spre activitati de internationalizare, gasirea unui partener, piete de desfacere, atragerea de investitii. Consider ca trebuie sa implementam in noua perioada un program privind sprijinirea dezvoltarii brandurilor nationale, o educatie adecvata pentru intreprinzatori, pentru ca sa mergi pe diverse piete nu este la indemana oricui.

"Mai putin de 7% din IMM-urile de la nivel european exporta sau merg spre activitati de internationalizare, gasirea unui partener, piete de desfacere, atragerea de investitii. Consider ca trebuie sa implementam in noua perioada un program privind sprijinirea dezvoltarii brandurilor nationale, o educatie adecvata pentru intreprinzatori, pentru ca sa mergi pe diverse piete nu este la indemana oricui. De asemenea, vizam sprijin pentru internationalizare in doua directii: fie intreprinzatorul merge singur la diverse actiuni pe care le considera necesare, fie merge la actiuni pregatite de stat. Departamentul de Comert Exterior organizeaza peste 100 de evenimente pe an. Cu siguranta, nu trebuie sa mai lasam sa se intample ce s-a intamplat anterior, cu targuri care nu au mai avut loc sau au fost organizate deficitar".

Educatia antreprenoriala. "Propunem infiintarea liceelor de antreprenoriat. Am fi prima tara din lume care ar face acest lucru. Nu inseamna ca vom pregati pe banda rulanta antreprenori. Putem si ceea ce inseamna intraprenori - oameni care se angajeaza, poate vin si in mediul public dar au acest mindset tipic antreprenoriala".

" - a declarat Jianu.Legea ar urma sa fie initiata de Guvern in primul trimestru al anului 2017.Referitor la programele de finantare de la bugetul de stat pentru IMM-uri, el a aratat ca vor fi pastrate si cele de pana acum si va fi introdus un nou program, destinat firmelor la inceput de drum: "Romania Start-up Nation", dupa modelul programelor similare din Israel sau Marea Britanie.i" - a mai spus viitorul ministru pentru antreprenoriat.Referitor la programul Scale-up, prin care statul ofera IMM-urilor finantari de pana la 5 milioane de lei, publicat de Guvernul Ciolos in Monitorul Oficial in ultimele zile de mandat, Florin Jianu a aratat acest program va fi suplimentat de la 200 de milioane de euro la 500 de milioane de euro in peroada 2017-2020.", a spus el.Florin Jianu a mai promis ca programele de finantare a IMM-urilor vor fi demarate "imediat".Din evaluari neoficiale, masurile promise de Jianu ar urma sa creasca numarul finantarilor oferite IMM-urilor de catre stat de la 3.000-4.000 pe an la peste 10.000.