Un nou tip de impozitare intra in aplicare din ianuarie 2017. Prima plata in vara

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentatie



5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor



Bucuresti (cel mai scump)

Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Sibiu Timisoara (cev mai ieftine decat capitala)

celelalte municipii (unde, pe zone similare, impozitul este cel mai mic, intre municipii)



a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata

b) carucioare mobile care vand mancare

c) prepararea hranei la standuri din piete



pentru Semestrul I, jumatate din suma, pana la 25 iulie inclusiv (prima plata, in 2017)

pentru Semestrul II, cealalta jumatate, pana la 25 ianuarie inclusiv (plata in 2018)

Legea introduce un impozit diferentiat care va fi calculat in functie de suprafata si locatia afacerii; cu cat suprafata este mai mare si mai aproape de zonele centrale din marile orase, cu atat impozitul forfetar anual va fi mai mare. Impozitul se aplica firmelor care desfasoara activitati in sectorul turistic, restaurante si alimentatie publica si se calculeaza in functie de anumite variabile: rangul localitatii in care este amplasata unitatea, suprafata acesteia sau sezonalitatea.Formula de calcul pentru un restaurant de exemplu, pleaca de la un impozit standard de 1400 de lei (k) la care se aplica un set de coeficienti:CodurileCAEN pe care legea le enumera si care stabilesc formula de calcul a impozitului specific:La impozitul forfetar in functie de rangul localitatii iar in municipii se plateste in functie zona. Sunt patru zone - de la A la D -, zona A este cea mai scumpa, zona D cea mai ieftina. La randul lor, municipiile sunt impartite in trei categorii:Impozit forfetar in functie de suprafata utila se calculeaza pe baza unui coeficient. De asemenea, se calculeaza si sezonalitatea pe baza unui coeficient, pentru statiunile turistice de interes national 0,30 iar pentru statiuni turistice de interes local 0,10Coeficientul de sezonalitate nu se refera la perioade calendaristice; reduce impozitul in functie de tipul localitatii. Tot aici exista o diferentiere, daca afacerea se afla intr-o statiune: de interes national sau local. Potrivit datelor disponibile public la Autoritatea Nationala pentru Turism, sunt 41 de statiuni de interes national si 48 de interes local. Statiunile de interes local au acelasi coeficient de sezonalitate, la impozit, ca satele si comunele.De asemenea legea prevede ca impozitul specific anual pe unitate este in suma de 1500 lei pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN 5610:Legea prevede ca proprietarii afacerilor vor trebui sa achite impozitul specific unor activitati de doua ori pe an (art.8 alin.1):

