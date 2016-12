Salariul minim 2017: Majorare cu 200 de lei, de la 1 februarie, potrivit sefului PSD. Cat vor plati patronii si cat vor primi angajatii

"Salariul minim va fi marit la 1.450 de lei, dar de la 1 februarie 2017", a spus Dragnea, vineri, intr-o conferinta de presa.Astfel, salariul minim brut urmeaza sa creasca de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, adica un plus de 16% fata de nivelul actual.La un salariu minim brut pe economie de 1.450 de lei, patronul ar urma sa suporte, cu tot cu contributiile sociale de pe partea angajatorului, 1.783 de lei (fata de 1.538 de lei in prezent), iar salariatul ar urma sa primeasca o leafa neta de 1.065 de lei (fata de 925 de lei in prezent).Dragnea a facut declaratia dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Sorin Grindeanu drept candidat pentru functia de prim-ministru.Grindeanu, care fusese propus de alianta majoritara in Parlament, PSD-ALDE, pentru functia de prim-ministru, urmeaza sa fie supus votului Legislativului, alaturi de viitorul sau Cabinet, pentru a fi investit in functie pana pe 4 ianuarie 2017.Intre timp, Guvernul Ciolos, inca in functie, a decis joi sa lase o majoare a salariului minim pe economie in seama viitorului Executiv rezultat din alegerile legislative din 11 decembrie.Sindicalistii au cerut majorarea salariului minim brut pe economie la 1.450 de lei, insa reprezentanti ai patronilor s-au opus unei astfel de cresteri, fara un studiu de impact, avertizand ca ar putea afecta puternic intreprinderile mici si mijlocii private La randul sau, un studiu realizat de Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS) la initiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), a aratat ca majorarea salariului minim ar urma sa duca la scaderea competitivitatii firmelor private din Romania, cu efecte negative in primul rand asupra asa-numitelor intreprinderi vulnerabile.In schimb, din majorarea salariului minim brut bugetul de stat va avea mai mult de castigat, in conditiile in care cei mai multi angajati cu remuneratia minima sunt in mediul privat, iar de pe urma acestora statul va putea incasa impozit pe venit si contributii sociale la salariul minim marit. In 2015, circa 1,1 milioane de salariati erau incadrati cu salariul minim in mediul privat si doar aproximativ 40.000 la stat.In plus, si amenzile de circulatie ar urma sa creasca, in conditiile in care un punct amenda este egal cu 10% din salariul minim brut pe economie.Aceasta ar urma sa fie a doua majorare a salariului minim pe economie in mai putin de 12 luni. In mai 2016 salariul minim brut a crescut cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.