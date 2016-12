Top UE: Romania - cele mai bruste cresteri de costuri cu angajatii. Salariile din privat au crescut mai lent decat cele de la stat

Romania a avut o crestere a costului orar cu mana de lucru de 14,7% in trimesrul III al anului 2016 fata de aceeasi perioada a lui 2015. Si in trimestrul II a cunoscut o crestere de 13,3%, iar in trimestrul I a avut 11,9% fata de perioadele similare ale anului 2015.In Uniunea Europeana, cresterea medie a costului cu forta de munca, in anul 2016 a fost de 1,9% in trimestrul III, 1,4% in trimestrul II si 1,6% in trimestrul I, fata de acleasi perioade ale anului 2015.In sectorul economiei business (preponderent privat) cresterea procentuala a costului cu forta de munca a fost mai redusa: 11,3% in trimestrul III, 11,3% in trimestrul II si 9,3% in triestrul I din anul 2016 fata de perioadele similare ale anului 2015.In sectorul economiei non-business, in principal in randul angajatilor de la stat, costul fortei de munca a crescut mai accelerat: 25,6% in trimestrul III, 20,1% in trimestrul II si 16,3% in trimestrul I din anul 2016 fata de aceleasi trimestre ale anului 2015.Spre comparatie, in UE, costurile cu forta de munca au crescut cu 1,9% in sectorul non-business si cu 1,9% in secorul business in trimestrul III al anului 2016 fata de aceeasi perioada a anului 2015.In anul 2015, comparativ cu 2014, sectorul economiei business a cunoscut scaderi ale costurilor non-salariale cu forta de munca: -4,4% in trimestrul III si -1,8% in trimestrul IV, pe fondul reducerii constributiilor sociale pe partea angajatorilor, cu 5 puncte procentuale, din octombrie 2014.Revenind la anul 2016, pe sectoare de activitate, in industrie Romania a avut crestere procentuala a costului fortei de munca de 9,1% in trimestrul III, 8,2% in trimestrul II si 7% in trimestrul I din anul 2016 fata de aceleasi perioade ale lui 2015.In constructii, angajatorii au suportat o crestere de 14,2% in trimestrul III, 15,7% in trimestrul II si 11,7% in trimestrul I din 2016 fata de aceleasi perioade din anul precedent.In servicii, crestere costului fortei de munca a fost de 12,7% in trimestrul III, 13,1% in trimestrul II si 10,5% in triestrul I din anul 2016 comparativ cu aceleasi perioade ale anului precedent.Reamintim ca salariul minim brut pe economie a crescut, din 1 mai 2016, cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei. Cheltuiala pentru angajator (salariul intreg) a crescut astfel de la 1.292 de lei la 1.538 de lei, incluzand contributiile sociale pe partea angajatorului, in cazul salariilor minime.Salariul minim net al unui salariat care nu are persoane in intretinere a crescut astfel de la 785 de lei la 925 de lei, incepand din 1 mai 2016.In plus, in sectorul bugetar, salariile s-au majorat cu 25% in sanatate, de la 1 octombrie 2016, iar din 1 decembrie 2016, cu 15% in invatamant si cu 10% la alte categorii de bugetari. Aceste majorari nu sunt insa cuprinse in situatia prezentata luni de Eurostat.