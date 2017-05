Creative Business Cup 2017 - startup-urile pot castiga premii si servicii de peste 100 000 de euro

Produs/ serviciu din sfera industriilor creative, inclusiv ITC, care sa fie cel putin la nivel de prototip

Entitatea aplicanta sa fie un start-up (infiintat nu mai mult de 6 ani)

Produs/ Serviciu scalabil (sa aiba potential de dezvoltare si la nivel international)

Echipa (se vor puncta competentele si structura echipei)

Inscrierile pentru Creative Business Cup Romania au loc in perioada 19 mai -12 iunie iar antreprenorii creativi trebuie sa completeze un chestionar cu detalii despre idee (in limba engleza, care se regaseste online.Castigatorul va reprezenta Romania la competitia internationala din Copenhaga, unde va sustine un pitch in fata unor parteneri si investitori internationali.Care sunt crietriile de selectie:In prima etapa vor fi selectati 5 antreprenori creativi, care vor primi consultanta in materie de business si financials si workshop-uri de fundraising si pitching, urmand ca in luna septembrie, pe baza unui pitch, sa fie ales castigatorul.La Creative Business Cup 2017 intra in concurs cele mai bune idei din domeniile: design, arhitectura, arte si mestesuguri, publicitate, film, video si fotografie, artele spectacolului, muzica, moda, gastronomie, edituri si presa, radio si televiziune, software, aplicatii pe computer si publicatii virtuale, jucarii si jocuri.Anul trecut, Romania a fost reprezentata de FaceRig - aplicatie software ce permite oricarui detinator de webcam sa devina un personaj digital 3D, cu o larga paleta de expresii faciale - care a ajuns in finala competitiei, ocupand locul 5.Creative Business Cup este una dintre cele mai mari competitii internationale din sectorul industriilor creative, la care participa sute de start-up-uri din peste 60 de tari, fiind o platforma de promovare si finantare pentru produse/ servicii care au potential de a fi scalabile pe piata globala.In Romania, competitia este organizata de catre GEA Strategy & Consulting, companie ce spijina star-up-urile inovatoare prin servicii dedicate si mai multe programe suport, si cu sprijinul Banca Transilvania, partener principal al creativitatii romanesti.