Lucrul in echipa, contestat: Angajatii performanti din firme pot  fi barfiti si sabotati de cei mediocri

Un mediu colaborativ ii poate face pe angajatii cei mai performanti sau inovatori din firme se simta mizerabil si izolati social. Problema este că angajatii mediocri din echipa, in loc sa-i priveasca drept modele pe colegii lor performanti, au tendința de a-i vedea ca ameninintari, fie pentru propria lor poziție în firma, fie pentru stima de sine ca profesionisti.

Decat sa-si imbunatateasca la randul lor performanta, angajatii mediocri ii vor izola social pe performerii de top, vor raspandi zvonuri urâte despre ei si ii vor sabota profesional sau vor incerca sa-si insuseasca meritele acestora. "Imprejurarile cooperative s-au dovedit dezavantajoase social pentru angajatii performanti" - sustine studiul, citat de Inc.com .

Daca angajatii performanti mai au si o fire introvertita vor intampina si mai mari dificultati in birourile deschise, tip hala, care pot favoriza haosul. In tip ce extrovertitii isi gasesc energia in haos, pe introvertiti haosul ii consuma. Uneori, aceste situatii ii pot determina pe introvertiti sa prefere lucrul de acasa, ceea ce ar genera si mai multe barfe la birou.

Patronii, inclusiv in cazul afacerilor mici si mijlocii, ar trebui sa stie si reversul medaliei, cand vorbim despre lucrul in echipa. Colaborarea tinde sa mute volumul de munca de la angajatii incompetenti catre cei competenti. "De cele mai multe ori, 20% - 35% din valoarea adaugata a colaborarii provine de la 3% - 5% dintre angajati" - scrie Geoffrey James, intr-un comentariu pe Inc.com , citand date publicate de Harvard Business Review Un studiu recent publicat în Applied Psychology , o publicatie a Asociatiei Psihologice Americane, citat de Inc.com, descrie 3 efecte negative ale lucrului in echipa:Daca patronii nu combat aceste deficiente, pot conduce la exodul talentelor din firme, considera Geoffrey James. "Motivul numarul unu pentru care angajatii performanti pleaca din organizatiie in care nu se simt fericiti este toleranta la mediocritate" - mai scrie el, in Inc.com