Peste 5 milioane de firme platesc pentru a se promova pe Facebook

Facebook a anuntat in septembrie ca a inregistrat 4 milioane de clienti care se plateau pentru a se promova pe Facebook, iar in martie 2016 numarul acestora era de 3 milioane.In prezent, cea mai mare retea de socializare, Facebook, are circa 1,9 miliarde de utilizatori.Principalul competitor al Facebook in materie de publicitate in zona digitala este Alphabet (Google). Cele doua companii gigand se estimeaza ca vor incasa 48% din totalul chelutielilor pe care le fac companiile pentru promovare in online.Majoritatea acestor cheltuieli sunt facute de branduri mari, dar, pentru a atrage companiile mai mici, Facebook a creat instrumente, precum cele de targetare a audientei, un studio mobil de design si cursuri online, disponibile, momentan, in 10 limbi.Cele mai importante industrii care investesc in publicitatea pe Facebook sunt: comertul electronic, divertismentul si media si retailul. Circa 75% dintre aceste companii sunt din afara Statelor Unite, iar pietele cu cea mai mare crestere sunt India, Thailanda, Brazilia, Mexic si Argentina.Aproape 50% dintre spoturile publicitare sunt destinate dispozitivelor mobile, ceea ce arata importanta in crestere a utilizarii smartphone-urilor pentru viitorul Facebook.Peste 90% dintre utilizatorii Facebook acceseaza reteaua de pe dispozitive mobile, iar veniturile din publicitatea de pe smartphone si tablete reprezinta 84% din veniturile totale incasate din publicitate.Sursa: Reuters.com