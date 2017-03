Scoala Informala de IT de la Cluj lanseaza un program educational de HR in IT

Citeste mai multe despre: programatori • hr

Prin intermediul programului educational HR in IT, mentorii Scolii Informale de IT isi doresc sa-i invete pe cursanti care este si ce anume presupune intreg spectrul de procese de HR specifice unei companii de IT. Se va pune accent pe latura practica a acestui domeniu, prin exemple specifice, studii de caz si bune practici relevante. Pe durata acestui program va fi derulat un proiect practic: stabilirea unei strategii integrale de HR pentru o companie de IT.Programul are o durata de 2 luni, cu cate doua sesiuni saptamanal. Curricula cuprinde notiuni de Recruitment & Selection, Change Management, Motivation & Retention sau Offboarding (curricula poate fi accesata online). Admiterea in cadrul programului educational se face prin intermediul unui interviu cu reprezentantii Scolii Informale de IT.Scopul acestui program este ca responsabilii HR din companii sa evolueze in stabilirea unui set de bune practici moderne in departamentele de Resurse Umane, in acord cu cerintele din ziua de azi ale industriei de IT.La acest program educational pot participa persoanele care au o minima experienta in domeniul HR, in companii IT sau non-IT.Andreea Mare, Razvan Voica si Anca Cosma vor fi mentorii sub indrumarea carora se va desfasura acest demers. Fiecare dintre acestia are o experienta bogata in activitati de IT Recruitment, Human Capital Management sau Talent & Performance Management si Training."Departamentul de HR din orice companie este unul vital, dar mai ales intr-o companie de IT, unde cerintele de recrutare sunt deosebit de specifice. Impulsul de a crea si de a implementa acest program a venit chiar din piata de IT, este un proiect gandit pentru nevoile existente acum pe aceasta piata. Foarte multi manageri se lovesc de lipsa de cunostinte practice si teoretice a personalului de HR in ceea ce priveste domeniul IT. Ca o solutie la rezolvarea acestei probleme, aducem programul educational de HR in IT- in atentia celor care doresc sa se specializeze strict pe procesele de HR in IT", sustine Razvan Voica, Managing Partner Scoala Informala de IT, mentor in cadrul programului de HR in ITScoala Informala de IT a primit in ianuarie 2017 titlul "Education Program of the Year", oferit de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), dupa ce in noiembrie 2016 a fost recunoscuta "The most oustanding educational tech program" in cadrul Cluj Tech Industry Award.Scoala Informala de IT este un proiect de educatie alternativa si reconversie profesionala, axat pe educatie prin mentorat, initiat in 2013 la Cluj-Napoca. In cei trei ani de activitate, acest proiect a fost dezvoltat, pe rand, in alte trei orase importante din tara: Bucuresti, Timisoara si Iasi.Peste 2000 de persoane au beneficiat, in aceasta perioada de programele de mentorat si educatie alternativa oferite de Scoala Informala de IT in cele patru orase. Programele oferite sunt structurate pe trei niveluri de cunostiinte: initiere, pregatire si specializare.Inscrierile pentru programul educational HR in IT sunt deschise si se pot face online