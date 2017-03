5 lucruri pe care nu le sti despre tinerii Millennials. ​Mituri versus adevaruri 

Citeste mai multe despre: cine este generatia z

Tinerii din generatia Millennials sunt adesea criticati pentru modul in care pun problema cand vine vorba de serviciu si se bucura de o faima nu tocmai grozava pe piata muncii. Numita si generatia social media este criticata pentru lipsa vointei, cel putin cea legata de a munci din greu, si mai ales pentru pretentiile nejustificate pe care le ridica. Insa ultimele studii ne arata un profil al tinerilor din aceasta generatie altfel decat il stim.Se spune ca tinerii Millennials sunt narcisisti si sunt mereu in cautarea unui nou loc de munca. Este adevarat ca multi angajati Millennials nu ezita sa paraseasca actualul loc de munca daca primesc o oferta mai buna - ceea nu ii face diferiti fata de alte generatii. Conform unui studiu realizat de Deloitte, doi din trei Millennials spera sa-si schimbe angajatorul actual, pana in 2020.Aceasta generatie a fost catalogata ca una narcisista avand o anumita aroganta dar, de fapt, Millennials au o parere mai putin buna despre ei decat cea a altor generatii. Potrivit unui sondaj Pew Research Center, 59% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 18-34 de ani au descris generatia lor ca fiind conservatoare, 49% au spus ca sunt risipitori, iar 43% au descris generatia lor ca fiind una lacoma. Mai mult decat atat, doar 36% din Millennials se vad ca harnici si 24% se vad responsabili.Asta e ceea ce cred Millennials unul fata de celalalt. In realitate, aproape 70% din Millennials spun ca a oferi si de a te implica civic se numara printre prioritatile lor. De asemenea, acestia sunt de doua ori mai dispsui sa investeasca in companii care au ca obiect de activitate zona sociala sau ecologica si 84 % dintre angajatii millennials au donat in scopuri caritabile in 2014, potrivit raportului Millennial Impact. In concluzie nu sunt atat de conservatori si lacomi dupa cum se caracterizeazaAcesta este cel mai mare mit in ceea ce-i priveste pe millennials. Un studiu World Economic Forum a investigat atitudinea americanilor fata concedii. Studiul a avut ca scop identificarea celor care isi iau concediu limitat, din diverse motive, inclusiv vinovatie, mandrie, sau teama de a fi inlocuit acei "martiri la munca."Studiul a constatat ca 43% din categoria "martiri la munca" sunt millennials. Daca te uiti cate concedii pentru vacanta si-au luat, 24% din millennials au sarit peste si nu si-au folosit toate zilele la care aveau dreptul, in comparatie cu 19% din generatia X (generatia anilor 1960-1970) si 17% din Baby Boomers(generatia anilor1946 - 1964 )Unul dintre motivele pentru care Millennials nu isi iau concediu este pentru ca sunt ambitiosi si competitivi si isi doresc sa avanseze in cariera. 69% din Millennials se vad in roluri de conducere in 10 de ani, potrivit Forbes. In concluzie - generatia Millennials nu este asa de diferita fara de generatiile de dinainte.au fost descrisi ca se cred entitati supranaturale, "unicorni". De asemenea, acestia au reputatia ca se plictisesc repede si nu au rabdare pentru a presta munca la birou. Ei isi doresc sa lucreze pentru ei, prezentandu-si ideiile in fata lui Mark Cuban pe Shark Tank sau sa faca campanii de crowdfunding pentru afacerile lor pe site-uri cum ar fi GoFundMe. Dintre toate miturile din aceasta lista, acesta pare cel mai credibil.Este adevarat ca o parte din generatia Millennials are ca obiectiv pe termen lung sa-si inceapa propria afacere", adica 17% dintre Millennials, in comparatie cu 12% dintre membrii generatiei X si 15% dintre cei din generatia baby boomers, potrivit IBM Institute for Business Value.In Silicon Valley, unde mesele sunt gratuite, exista locuri amenajate pentru caini iar vacantele nelimitate - par aproape la ordinea zilei, companiile sunt tot mai creative cand vine vorba de avantajele la locul de munca. Spatiile de birouri, precum cele de la Google si Zappos au inovat munca la birou oferind scaune beanbag si mese de biliard pentru a stimula cretivitatea angajatiilor. Toate acestea sunt nesemnificative si palesc atunci cand Millennials vad cum prietenii lor posteaza pe Instagram si Snapchatting ca au fost promovati.Contrar acestui stereotip Millennials au raportat ca sunt mai multumiti decat restul populatiei daca fac trainguri privind dezvoltarea si formarea abilitatilor la locurile lor de munca. In plus, 76% din Millennials au fost multumiti de posibilitatile lor de promovare cu10 puncte procentuale mai mult decat alte generatii.