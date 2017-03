S-a lansat un nou hub in Bucuresti: Tag Hub pentru industriile creative

"Am decis sa deschidem un spatiu de co-working si in Romania deoarece credem cu tarie ca Europa de Est are o inclinatie puternica spre inovatie. In Romania, de exemplu, sunt peste 1,6 milioane de freelanceri, dintre care 230.000 sunt specialisti IT, iar aproape 50% dintre acestia au mai putin de 35 de ani(...) Prin acest nou spatiu, ne extindem prezenta in Europa, reunind peste 1.500 antreprenori, preponderent din domeniul digital, in cele 18 campusuri", explica Davide Dattoli, CEO si Co-Founder al retelei internationale Talent Garden.Proiectul a fost initiat de Asociatia Freelancerilor si realizat in parteneriat cu reteaua internationala de hub-uri Talent Garden si cu sprijinul Telekom Romania si Banca TransilvaniaHubul este situat pe strada Brezoianu la numarul 23-25, corp B, adica la parterul - Palatul Universul, pe o suprafata de 700 de mp si are, in prezent, o capacitate de 65 de locuri, o sala pentru intalniri si o zona dedicata evenimentelor. Talent Garden Bucuresti este deschis membrilor sai 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, accesul in hub fiind pe baza de cartela.Oferta Talent Garden Bucuresti pentru membrii sai este structurata pe 4 tipuri de abonamente principale: Office Membership pentru cei care sunt deja formati in echipe de lucru de 4-6 oameni si isi doresc sa beneficieze de avantajele de a lucra dintr-un hub, dar au nevoie de intimitate,Full Membership - pentru cei care isi doresc un post de lucru fix si vor sa cunoasca mereu oameni noi si, de ce nu, sa-si gaseasca parteneri de lucru sau clienti in TAG,Flex Membership - pentru cei care au nevoie de un birou, in medie, doar 3 zile pe saptamana si intr-un interval de timp fix si Day Membership - pentru cei care nu sunt membri ai comunitatii internationale Talent Garden, dar care au nevoie punctual, de un spatiu din care sa lucreze pentru cateva zile.Toate abonamentele includ servicii de secretariat, receptie si printare, iar, in functie de abonamentul ales, sunt incluse si servicii precum: acces la sala de meeting, acces la platforma online TAG people pentru a intra in contact cu orice membru al comunitatii din orice tara TAG.